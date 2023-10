Mbappé gagnera la Ligue des Champions, ce sera au Real Madrid

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Kylian Mbappé a encore une fois eu l'occasion de rejoindre le Real Madrid l'été dernier. Mais le Français a refusé, préférant terminer son contrat au PSG. Un dirigeant du club espagnol a donné les raisons de cet échec.

En fin de contrat en juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé est plus que jamais proche de quitter le club de la capitale. Pour le moment, le joueur de 24 ans ne souhaite pas prolonger et son avenir semble lié au Real Madrid. Les Merengues draguent le Français depuis (très) longtemps. S'il a eu l'opportunité de rejoindre la Maison Blanche lors du dernier mercato estival, le champion du monde a finalement décliné la proposition. Un membre du conseil d'administration du Real Madrid a donné des précisions sur ce dossier. « Mbappe a eu l'occasion de signer pour le Real Madrid cet été. Pour venir, il aurait dû renoncer à des bonus très élevés qu'il avait déjà acceptés avec le Paris Saint-Germain. De plus, il aurait été transféré. Le montant qui serait payé pour avoir Mbappé un an plus tôt était fou. Cela n'avait pas de sens de signer Mbappé un an plus tôt, même s'il y avait le départ de Benzema » a déclaré Jose Manuel Otero dans une interview pour Mundo Deportivo.

Mbappé sera au Real en 2024, il l'assure

Car si Kylian Mbappé a bien refusé de signer au Real Madrid, vraisemblablement pour une question de primes, son départ pourrait bien être acté pour l'année prochaine, à en croire les dires du dirigeant espagnol. « Nous espérons que Mbappe a pensé la même chose que Bellingham et j'espère qu'il viendra. Mbappe atteindra la gloire lorsqu'il viendra au Real Madrid. Il gagnera une Ligue des Champions un jour. Maintenant, il semble que le PSG soit moins puissant qu'avant parce qu'ils n'ont plus de si bons joueurs. Madrid garantit la sécurité, un sérieux qui donne des résultats. J'espère qu'il dira oui quand il sera agent libre. Mbappe est né pour jouer pour le Real Madrid. Il aurait déjà pu gagner une Coupe d'Europe et être heureux à Madrid. Mbappe va venir pour ses 25 ans » a affirmé le membre du conseil d'administration du club madrilène, qui assure que la relation entre Florentino Pérez est Kylian Mbappé est toujours bonne. « Les relations entre Mbappe et Florentino n'ont jamais été mauvaises. Florentino ne l'a pas pris dans le mauvais sens. Il a compris la réaction du joueur » avance t-il. Mbappé au Real Madrid après l'Euro 2024 et à 25 ans, la rumeur prend de plus en plus d'ampleur.