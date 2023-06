Mbappé doit parler, Madrid attend un signe le 1er juillet

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'avenir de Kylian Mbappé fait toujours autant parler en Espagne. On croit savoir de l'autre côté des Pyrénées que le champion du monde 2018 n'a pas fait une croix sur une arrivée au Real Madrid.

Kylian Mbappé l'a récemment répété : il restera au PSG jusqu'au terme de son contrat. Ce dernier se termine en 2024 même si l'attaquant de 24 ans a encore une clause lui permettant de prolonger d'un an. Mais selon la presse mercato, cela ne sera pas le cas. Mbappé attend d'en savoir plus sur le mercato que réalisera son club cet été avant de faire quoi que ce soit. Le numéro 7 des champions de France sait qu'il ne manquera pas de propositions pour la suite de sa carrière, qu'elle soit à Paris ou ailleurs, notamment au Real Madrid. Le club merengue veut toujours Mbappé et a même prévu de le signer à l'été 2024.

Le PSG mis sous pression comme rarement

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Selon les informations de Defensa Central, Mbappé ne devrait pas refuser une nouvelle opportunité de signer à Madrid après trois refus. Le média précise que le souhait du crack français est de rejoindre la capitale espagnole en 2024 et qu'il s'est déjà personnellement excusé auprès de Florentino Pérez pour avoir décliné la proposition il y a quelques mois. Plus aucune rancoeur ne serait donc présente entre le clan Mbappé et le Real Madrid, prêt à passer l'éponge. Mais les champions d'Europe 2022 ne veulent pas revivre une mésaventure avec Mbappé. Le Real Madrid va en conséquence demander à Mbappé de mettre la pression au PSG à partir du 1er juillet. Date à laquelle il ne restera plus que six mois de contrat à Mbappé avant qu'il ne puisse négocier avec le club de son choix.

Mbappé invité à parler dès le 1er juillet

L'objectif des Merengue est que le Français informe de son départ prochain à son club pour que la Casa Blanca passe à l'action et finalise un futur deal. Sachant qu'une fois informé, Paris n'aura que deux choix : soit laisser filer Mbappé cet été contre une contrepartie financière, soit accepter de perdre l'ancien Monégasque libre et sans aucun euro empoché à l'été 2024. A noter qu'il s'agira de la dernière tentative du Real Madrid pour s'offrir Mbappé. En cas de nouveau refus, l'attaquant de 24 ans devra tirer une croix sur son rêve de porter le maillot madrilène.