Mbappé dit ce qui ne va pas au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Auteur d’un doublé ce mardi contre Bruges, Kylian Mbappé a une nouvelle fois été le plus remuant des attaquants du PSG.

Sans lui, le PSG n’affiche pas le même visage, et le Français s’est même permis de trouver plusieurs fois et de faire un peu briller Lionel Messi. A l’heure de faire le premier petit bilan de cette phase de poule, Kylian Mbappé a pris la parole sur Canal+ pour expliquer qu’il restait encore beaucoup de choses à régler. Notamment dans la gestion des matchs qui a été difficile à trois reprises cette saison, à Manchester, à Bruges et à Leipzig.

🇫🇷 Kylian Mbappé becomes the youngest player in Champions League history to score 30+ goals (22 years, 352 days) 👏#UCL pic.twitter.com/msIaJLn532 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 7, 2021

« Il n’y avait pas d’enjeux, mais cela restait un match de Ligue des Champions. On a pris ce match au sérieux et on voulait gagner devant notre public. C’est une performance bien meilleure mais on peut encore s’améliorer. Aujourd’hui, on a fait un petit pas en avant. Comment continuer de s’améliorer ? Le bilan de cette phase de poule, c’est qu’on doit gérer nos temps faibles, car ils sont beaucoup trop faibles. La gestion de nos matchs n’est pas adéquate avec le plus haut niveau. Maintenant, il y a eu des nouveaux joueurs, certains n’ont pu venir qu’en cours de route, on a travaillé là-dessus. Et on a encore deux mois et demi pour travailler avant les 1/8e de finale. Messi ? On va en avoir besoin quand les matchs vont compter. On va essayer qu’il arrive dans les meilleures dispositions pour ces matchs. Ces deux buts contre Bruges vont l’aider pour s’adapter et pour ensuite qu’il aide l’équipe », a livré Kylian Mbappé, qui est clairement l’arme numéro 1 du PSG en Ligue des Champions, avec une implication sur 8 des 13 buts de son équipe cette saison dans cette compétition.