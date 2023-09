Mbappé au secours de Barcola après sa grossière agression

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Bradley Barcola a joué ses premières minutes sous le maillot du PSG dimanche soir contre Lyon. Et c'est un déluge d'insultes qui lui est tombé dessus, tout cela avec le soutien du président de l'OL. Kylian Mbappé est sorti de son silence.

Le hasard du calendrier faisait que trois jours après avoir signé au Paris Saint-Germain, Bradley Barcola venait au Groupama Stadium. Et si le jeune attaquant de 20 ans avait été conspué à l’échauffement, c’est un déluge d’insultes qui a accueilli son entrée en jeu à la 76e minute de jeu à la place d’Ousmane. La suite a été du même tonneau, les supporters de l’Olympique Lyonnais traitant, entre autres insultes, de « sal… » le joueur formé au club. Des mots très forts que le responsable des Bad Gones a repris devant les joueurs lors de l’improbable leçon donnée par le supporter en chef de l’OL après le match à une équipe alignée comme des gamins pris par la patrouille. De quoi évidemment inciter Kylian Mbappé à sortir de son mutisme, d’autant que Bradley Barcola a même pris de plein fouet les propos de Santiago Cucci, le successeur de Jean-Michel Aulas.

Bradley insulté, l'OL assume sans complexe

Après la déroute de Lyon face au PSG (1-4), le nouveau patron de l’OL a apporté son soutien aux supporters, malgré les insultes. « Ils ont raison, à leur place, je serai comme eux, frustrés (…) Je trouve que notre projet est bâti sur le centre de formation et quand on sort du centre, ce n'est pas pour rester deux ans dans le club. On reste, comme les grands auparavant, quatre ou cinq ans, on est fier du maillot et après, il n'y a pas de problème, on va faire une carrière européenne », lançait le dirigeant histoire de bien faire passer le message. La réponse est donc venue d’un bref message de Kylian Mbappé sur son compte Instagram. Car visiblement, le champion du monde 2018 a compris que Bradley Barcola était encore dans la tête de l’Olympique Lyonnais et ne méritait pas tant de haine. A tort.

🔥 Très belle story de Kylian Mbappé pour encourager Barcola ! 🔴🔵 pic.twitter.com/prTmnuI5LN — Media Parisien (@MediaParisien) September 3, 2023

Affichant une photo de Bradley Barcola sur Instagram, Kylian Mbappé a juste fait savoir aux supporters du PSG, mais aussi de l’OL que le jeune attaquant était « L’un des nôtres » et cela avec les couleurs du Paris Saint-Germain. Un message bref, mais qui résume la situation. On le sait, le numéro 7 des champions de France, auteur d'un doublé contre Lyon, apprécie énormément Barcola et a contribué à le faire venir à Paris. Avec le soutien de Mbappé, l'ancien Lyonnais sait qu'il peut dormir tranquille, l'accueil que lui réservera le Parc des Princes contre Nice, le 17 septembre après la trêve, sera d'un tout autre niveau. Le Groupama Stadium avait juste craché sa haine, c'est désormais chose faite.