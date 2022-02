Xavi Simons, l'énorme pressing du PSG ne fonctionne pas

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

L’avenir de Xavi Simons au PSG reste de plus en plus flou après sa dernière titularisation en Ligue 1. Le jeune néerlandais arrive en fin de contrat dans la capitale française.

Xavi Simons va-t-il rejoindre la liste des titi parisiens qui ont quitté le PSG trop tôt ? (Aouchiche, Coman, Nkunku, Kouassi…) Personne ne sait de quoi est fait l’avenir du feu follet hollandais à Paris, y compris le joueur en question. Le Paris Saint-Germain n’a toujours pas communiqué sur l’avenir de sa jeune pépite de 18 ans, en fin de contrat le 30 juin 2022. S’il reste, Xavi Simons veut un temps de jeu régulier. Une demande osée dans un effectif de stars pour le meilleur des parisiens en Youth League. Xavi Simons ne compte que 7 apparitions avec l’effectif pro cette saison, contre 2 la saison dernière. En 2022, son temps de jeu grandit de plus en plus avec une titularisation en Coupe face à Vannes et 4 entrées en jeu lors des 5 derniers matchs du PSG. Mauricio Pochettino a continué sur cette voie ce vendredi face au Stade Rennais en alignant d’entrée l’ancien du Barça sur la pointe droite de son attaque aux côtés de Kylian Mbappé et Lionel Messi. Sa troisième titularisation de la saison, la première en Ligue 1.

Xavi Simons, une titularisation dû au mérite ou un cadeau d’adieu ?

18 - Xavi Simons (18 years, 296 days) is the youngest Dutch starting debutant in the French Ligue 1 since Opta collects this data (1950-51). Printemps. pic.twitter.com/FKUKUL5cy2 — OptaJohan (@OptaJohan) February 11, 2022

En Espagne, on suit beaucoup la situation de Xavi Simons et encore plus en Catalogne. Annoncé proche d’un retour au Barça, la presse espagnole aurait déclaré que Lionel Messi a vivement déconseillé l’opération à son ancien coéquipier et actuel entraîneur du Barça, Xavi. Pour Mundo Deportivo, la titularisation de Xavi Simons face à Rennes est un signe fort du club parisien qui ne veut pas le laisser partir. Le jeune batave aurait plusieurs offres sur la table dont une du Paris Saint-Germain. Le cas de Mauricio Pochettino peut également faire jouer la décision finale de Xavi Simons. En cas de départ cet été, c’est Zinédine Zidane qui serait en pôle position pour lui succéder à Paris et rien n’indique que Zizou mettrait Xavi Simons dans ses plans de jeu. Restera ou restera pas ?