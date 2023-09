Le PSG en démonstration, l'OL paie l'addition ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

4e journée de Ligue 1 au Groupama Stadium

OL - PSG : 1-4

Buts : Mbappé (4e sp, 45e), Hakimi (20e), Asensio (38e) pour le PSG ; Tolisso (75e) pour l'OL

Malgré une deuxième mi-temps plus consistante, l’OL a explosé en vol face au PSG en s’inclinant 4-1 ce dimanche soir au Groupama Stadium.

En cruel manque de confiance avant la réception du Paris Saint-Germain ce dimanche au Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais n’a pas arrangé son cas. C’est peu de le dire puisque l’équipe de Laurent Blanc a été surclassée, notamment durant une première mi-temps au cours de laquelle le PSG a inscrit quatre buts. Dès l’entame de la rencontre, Ugarte obtenait un penalty que Mbappé transformait même si Lopes n’était pas loin de sortir la tentative de l’international français du pied. Quinze minute plus tard, Hakimi faisait le break et la démonstration parisienne se poursuivait avant la pause grâce à des buts de Asensio puis de Mbappé, auteur d’un doublé.

L’OL avait tout de même quelques occasions, qui permettaient à Donnarumma de briller. En seconde période, les hommes de Laurent Blanc étaient récompensés de leur effort avec un but de Tolisso sur penalty. Un maigre lot de consolation pour l’OL au vu de la globalité d’une rencontre qui aura vu Bradley Barcola disputer ses premières minutes sous le maillot du PSG… tout comme Ernest Nuamah du côté de l’OL. Les deux hommes ont d’ailleurs réussi leurs premiers pas, Barcola ayant été tout proche de marquer le cinquième but du PSG d’un petit piquet sur Lopes et Nuamah ayant été le meilleur joueur de Lyon en première mi-temps. Au final, le Paris Saint-Germain s’impose sans trembler une seconde et revient à hauteur de Marseille à la deuxième place de la Ligue 1 tandis que l’Olympique Lyonnais est dernier du championnat.