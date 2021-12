Mbappé au Real, l'Emir du Qatar s'énerve sur deux joueurs ! 

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Paris SG ne l’acceptera jamais tant que ce ne sera pas officiellement prononcé, mais le départ de Kylian Mbappé en fin de saison est difficilement évitable.

L’attaquant parisien a affiché sa volonté de rejoindre le Real Madrid, et il n’a pas caché non plus qu’il pensait même pouvoir le faire dès l’été dernier. Il devrait s’engager pour zéro euro en faveur du club espagnol, qui n’aura donc pas eu à négocier avec le Paris SG, malgré ses offres du mois d’août dernier. Cette situation aura au moins permis de limiter les tensions entre le Real et le PSG, qui n’aime pas du tout être mis sous pression sur ses joueurs sous contrat. Historiquement, il est d’ailleurs quasiment impossible de trouver trace d’un joueur lâché à contre-coeur par QSI. Pour Mbappé, ce sera donc sans pouvoir contester, mais les dirigeants parisiens ont tout de même décidé de se venger. Et doublement.

L'Emir du Qatar a donné ses ordres

Le Paris SG entend préparer la relève après le départ de Kylian Mbappé, et cela passe par un attaquant de grande classe mais aussi un milieu de terrain capable de faire évoluer le club parisien dans ce secteur de jeu. Le média espagnol Diario Gol annonce que l’Emir du Qatar a déjà fait part à Nasser Al-Khelaïfi de ses deux choix, et cela ne plaira pas à deux formations espagnoles. Le premier objectif est d’aller chercher Erling Haaland. Le cyborg norvégien, qui évolue au Borussia Dortmund, est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid, où Florentino Pérez rêve de se faire un trio galactique avec Karim Benzema et donc Kylian Mbappé. Mais le PSG est désormais chaud dans ce dossier, et sera largement capable de poser 100 millions d’euros sur la table pour faire venir Erling Haaland. Attention toutefois, le Norvégien n’a jamais vraiment fait d’un avenir à Paris sa priorité, lui qui adore la Premier League. En tout cas, le média espagnol affirme que le PSG a déjà pris de l’avance dans ce dossier, et pourrait déjà janvier commencer à discuter avec Haaland pour prendre la température.

Le deuxième grand rêve venu du Qatar pour l’été prochain ne sera pas non plus facile à transformer en réalité. Il faudra en effet négocier avec le FC Barcelone, pour faire signer Frenkie De Jong. L’ancienne pépite de l’Ajax Amsterdam, fait partie des joueurs sur lesquels Xavi compte à l’avenir. Mais le club catalan a besoin d’argent, et pas qu’un peu. Le PSG est persuadé de pouvoir faire craquer son ennemi catalan, même si ce départ aurait beaucoup de mal à passer à Barcelone. Mais Nasser Al-Khelaïfi l'a déjà démontré, quand il veut un joueur, il sait aussi y mettre le prix nécessaire.