Mbappé au Real cet été, le roi du mercato se mouille

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid veut Kylian Mbappé, 4e essai ! Florentino Pérez continue le forcing en douceur auprès du joueur du PSG, qui s'interroge forcément sur son avenir vue la situation actuelle à Paris.

Rarement le Real Madrid, l’un des plus grands clubs au monde, n’aura autant été snobé par un joueur qui clame pourtant son amour pour la Maison Blanche depuis son enfance. Avant son arrivée à Monaco, et lors de son départ de la Principauté, Kylian Mbappé a rejeté l’idée de rejoindre la capitale espagnole. L’été dernier, tout semblait enfin en oeuvre pour une arrivée libre, mais l’international français a prolongé au PSG. De quoi clairement vexer Florentino Pérez, qui n’a pas compris l’attitude du clan Mbappé, et estime avoir été floué, notamment par la mère du joueur. Chez les socios, la vengeance a été terrible avec des moqueries, notamment lors de la finale de la Ligue des Champions remportée par la formation merengue.

Florentino Pérez vexé mais sous le charme

Mais l’association entre Mbappé et le Real Madrid est néanmoins destinée à revivre, et ce dans quelques mois seulement. C’est ce qu’annonce Fabrizio Romano, l’un des « GOAT » du mercato, et pour qui « la saga entre Kylian Mbappé et le Real Madrid n’est pas terminée », notamment parce que le président madrilène ne ferme pas la porte à une arrivée dès que possible. L’idée pour Florentino Pérez est d’être toujours présent dans ce dossier, alors que le dirigeant espagnol est persuadé que le mariage entre Mbappé et le PSG ne pourra pas durer éternellement, étant donné notamment les remous au sein du club, et l’incapacité jusqu’à présent à briller jusqu’au bout en Ligue des Champions.

Le président Pérez est d’ailleurs persuadé qu’en cas d’élimination face au Bayern Munich, Mbappé se dira qu’il n’a aucune chance de gagner la C1 avec Paris, et pourra donc pousser pour un départ dès cet été. Si c’était le cas, le Real Madrid serait prêt à investir, mais plus les 180 ou 200 millions d’euros proposés à l’été 2021. Une somme d’argent non négligeable, d’autant que les négociations entre le Kid de Bondy et le Real ont toujours été compliquées, Mbappé tenant à avoir un droit de regard sur les contrats autour de son image, ce que le club espagnol n’a jamais octroyé à ses recrues, y compris à Cristiano Ronaldo.

Le Qatar peut faire une Neymar avec Mbappé

Mais la folie Kylian Mbappé vaut bien des efforts inédits, et la Casa Blanca est prête à tout si cela lui permet de renforcer son attaque, à l’heure où Karim Benzema est tout de même toujours vaillant, mais plus proche de la fin que du début de sa carrière. L’été sera donc chaud, même si tout devrait aussi dépendre des performances sportives de ces prochaines semaines. Surtout que le Qatar, qui a toujours le dernier mot sur le contrat de Mbappé jusqu’en juin 2024, pourrait aussi ne pas accepter de voir sa star partir avec un an d’avance. Nasser Al-Khelaïfi a déjà montré par le passé, quand Neymar voulait revenir à Barcelone en 2019, qu’il n’avait que faire des états d’âme de ses joueurs.