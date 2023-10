Mbappé a viré Neymar et Messi du PSG, la terrible erreur

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, le PSG a fait le ménage dans son effectif pour contenter Kylian Mbappé en se séparant de Messi et de Neymar, lesquels ont été remplacés par Dembélé, Gonçalo Ramos, Barcola et Kolo Muani.

L’attaque du Paris Saint-Germain a fait peau neuve et Kylian Mbappé est finalement le seul survivant du grand ménage opéré par Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. En fin de contrat, Lionel Messi n’a pas été prolongé et a rejoint l’Inter Miami aux Etats-Unis. De son côté, Neymar était initialement parti pour rester mais l’international brésilien a finalement été poussé vers la sortie par Luis Enrique et Luis Campos. Dans la dernière partie du mercato, l’ex-star du FC Barcelone a rejoint l’Arabie Saoudite, permettant au passage au PSG de récupérer une belle somme avoisinant les 100 millions d’euros.

Mbappé était-il meilleur avec Neymar et Messi ?

Ces deux départs ont propulsé Kylian Mbappé au rang de leader incontesté du vestiaire parisien. Unique star offensive à Paris, le capitaine de l’Equipe de France accuse le coup depuis quelques matchs. Et si finalement, Kylian Mbappé était plus à l’aise dans l’ombre de deux monuments tels que l’étaient Lionel Messi et Neymar la saison dernière ? C’est l’avis tranché exprimé par Vikash Dhorasoo sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe et qui ne manquera pas de faire réagir, tant les départs de l’Argentin et du Brésilien étaient ardemment souhaités cet été.

« Il a voulu être le boss du PSG, c’est le boss. Il a une part de responsabilité dans les départs de Neymar et de Messi, il est libéré de tout ça, c’est le boss de cette équipe. Est-ce que finalement il n’était pas mieux avec les deux autres sur le terrain pour lui faire les passes décisives ? Sur les derniers matchs, il manque quelqu’un au milieu pour créer le jeu donc il redescend trop. Qui peut apporter le danger ailleurs pour faire diversion, qui va lui permettre de trouver la profondeur ? » s’est interrogé l’ancien milieu de terrain de l’OL et du PSG dans L’Equipe de Greg avant de conclure.

« Plus simple » pour Mbappé de jouer avec Messi et Neymar

« C’était plus simple de jouer avec Neymar et Messi. Maintenant, c’est le patron du PSG. Avant, il partageait ça avec deux autres joueurs qui en plus faisaient beaucoup de conneries donc Mbappé était pénard sur sa vie à côté, maintenant il est plus exposé. Est-ce qu’il est capable de porter cette équipe ? J’ai un petit doute. En Equipe de France par exemple, il est capitaine, est-ce que c’était utile ? Je ne sais pas s’il avait besoin de tout ça » explique l’ex-international français, pour qui Kylian Mbappé était finalement plus à l’aise dans l’ombre de Lionel Messi et de Neymar, profitant également des passes de ses deux artistes malheureusement intermittents. Reste que Kylian Mbappé a voulu devenir le patron au PSG, il va maintenant devoir assumer ce rôle aux côtés de ses amis Dembélé, Kolo Muani ou encore Barcola.