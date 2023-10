Mbappé a été puni, le PSG paie une grosse addition

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Capitaine du PSG, Kylian Mbappé n'affiche pas des performances dignes de son incroyable talent actuellement. L'international tricolore a cependant une grosse circonstance atténuante et Nasser Al-Khelaifi doit l'assumer.

Auteur d’un triste nul (0-0) à Clermont, le Paris Saint-Germain a abandonné toute la confiance acquise lors des victoires face à Dortmund et à l’OM, et le doute est de retour juste avant un déplacement à Newcastle qui sera forcément chaotique. Pourtant, Luis Enrique pouvait compter sur la totalité de ses joueurs en Auvergne, et notamment Kylian Mbappé, lequel avait été contraint d’abandonner ses coéquipiers face à Marseille en raison d’une douleur à la cheville. Mais le numéro 7 parisien n’a jamais trouvé la faille face au club auvergnat, rendant une copie très pâle, ce qui lui a valu des critiques. S’il est toujours le meilleur buteur de Ligue 1 (7 buts), l’ancien monégasque n’est clairement pas à son meilleur niveau depuis le début de la saison, et ce n’est pas lui faire insulte que de le dire. Toutefois, Mbappé a des circonstances atténuantes, car Nasser Al-Khelaifi lui a savonné la planche.

Le PSG a sanctionné Mbappé, cela se voit

Là où ses coéquipiers parisiens ont enchaîné les matchs de préparation au coeur de l’été, le joueur vedette du PSG a, lui, été envoyé dans le loft. S’il s’est entraîné avec les autres joueurs mis au placard, Kylian Mbappé a raté la totalité de la tournée en Asie, et même le premier match de la saison de Ligue 1 contre Lorient, tout cela sur ordre du président qatari du Paris Saint-Germain. Et forcément, cela se paie physiquement, le déficit engendré par cette absence lors des rencontres de préparation se payant encore. « Les visites médicales de certains joueurs du loft ont révélé d’étonnantes carences physiques », précisent, dans L’Equipe, Hugo Delom et Arnaud Hermant. Cependant, ce retard évident dans la préparation de Mbappé, consécutif à la pression mise par Nasser Al-Khelaifi pour qu'il prolonge au PSG ou signe au Real Madrid, n'est pas la seule raison à ces performances décevantes du kid de Bondy.

Durant l'été, Kylian Mbappé a également vu partir Neymar et Lionel Messi. S'il ne portait pas dans son cœur les deux stars sud-américaines, le vice-champion du monde 2022 avait tout de même une relation technique parfaite avec eux. Et forcément, ces deux départs, plus le changement d'entraîneur, ont contraint Mbappé à revoir sa manière de jouer avec Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola ou bien encore Gonçalo Ramos. Des changements qui n'ont rien d'anodin pour un joueur comme Kylian Mbappé. Ajoutez à cela son petit pépin physique, dont il n'a pas récupéré à 100%, et vous comprenez mieux le rendement loin d'être encore optimal pour celui qui est entré dans l'ultime année de son contrat avec le PSG.