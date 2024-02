Mbappé a détruit le PSG, Neymar donne sa version

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Quelques mois après son départ en Arabie Saoudite, Neymar garde un œil sur l’actualité du Paris Saint-Germain. Le milieu offensif d’Al-Hilal est évidemment au courant du départ annoncé de Kylian Mbappé, qu’il accuse indirectement d’avoir plombé le club de la capitale ces dernières années.

Le Paris Saint-Germain a beau répéter que personne n’est au-dessus de l’institution, il n’empêche que Kylian Mbappé n’est pas un joueur comme les autres. Avant l’annonce de son départ en fin de contrat cet été, le Français était incontestablement au centre du projet, voire plus encore. C’est aussi la sensation de Neymar qui a indirectement témoigné sur le réseau social Instagram. Le compte Jogada Ensaiada a en effet affiché sept photos accompagnées d’un commentaire chacune.

Cette publication intitulée « aucun joueur ne devrait être supérieur à une institution », et likée par le Brésilien, commence par une image du président Nasser Al-Khelaïfi aux côtés de Kylian Mbappé lors de sa prolongation en 2022. « PSG, un exemple de gestion en football », ironise le compte, qui rappelle que le club possédait « les meilleurs joueurs et avait la meilleure équipe de la planète ». A savoir Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Sergio Ramos, tous montrés en photos.

Neymar accuse Mbappé

Mais d’après Jogada Ensaiada, « quand l’équipe a commencé à bien marcher, l’ego d’un "certain Français" a commencé à perturber l’ambiance ». « Mbappé a commencé à se sentir exclu, la plupart des membres de l'équipe parlaient espagnol et il a menacé de quitter l'équipe », peut-on lire dans la publication, qui raconte ensuite que l’international tricolore a poussé certains éléments vers la sortie, et incité ses dirigeants à recruter « les joueurs français qu'il voulait » l'été dernier.

« Après avoir tout fait pour que tout se passe comme il le souhaite, Mbappé a communiqué au PSG qu'il quitterait le club gratuitement à la fin de la saison », constate le compte Instagram, avant de terminer par une photo du onze parisien à Nantes samedi sans le Bondynois. « Voilà ce qui reste au PSG », conclut le récit validé par Neymar, qui confirme que le futur Merengue n’était pas son meilleur ami dans le vestiaire.