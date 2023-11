Mbappé 2025, le Qatar a déjà le contrat ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé est au centre de toutes les attentions. Le Real Madrid est sur le coup mais Paris n’a pas dit son dernier mot avec une stratégie très claire pour prolonger sa star.

L’été dernier, le Real Madrid aurait pu dégainer une proposition de transfert pour recruter Kylian Mbappé, à un an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Le suspense était total mais contre toute attente, le club de la Casa Blanca n’a pas bougé le petit doigt. Dans ce dossier, Florentino Pérez en fait une affaire de principe : il ne veut pas verser un centime au PSG. Son unique objectif est de recruter le capitaine de l’Equipe de France en tant que joueur libre, quitte à lui verser une juteuse prime à la signature.

Mais selon les informations du journal AS, le Paris Saint-Germain n’a pas dit son dernier mot pour prolonger son n°7… avec une tactique inattendue. Au sein de l’état-major du club parisien, on refuse de travailler sur une offre de prolongation de Kylian Mbappé car le Qatar estime que le joueur a déjà les cartes en main s’il veut rester avec Paris. Et pour cause, le média espagnol rappelle que Kylian Mbappé dispose dans son contrat d’une année en option pour prolonger s’il le souhaite jusqu’en juin 2025 aux mêmes conditions salariales que celles dont il bénéficie en ce moment.

Le PSG compte sur l'année en option pour prolonger Mbappé

Pour le PSG, il n’est donc pas nécessaire de travailler sur une nouvelle offre avec un nouveau salaire, d’autant que le Qatar n’a pas l’intention de revaloriser le salaire déjà historique de Kylian Mbappé. Autrement dit, l’ancien attaquant de l’AS Monaco a toutes les cartes en mains pour son avenir et ne devrait pas recevoir de proposition de prolongation sur le long terme de la part du PSG dans les mois à venir. Rappelons que ce dossier pourrait toutefois connaitre de gros rebondissements à partir du mois de janvier car à six mois de la fin du contrat de Kylian Mbappé à Paris, les clubs européens seront officiellement autorisés à négocier avec lui dans l’optique de la saison prochaine. Un moment attendu avec impatience par le Real Madrid…