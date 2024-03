PSG ‍: Barcelone fait de Luis Enrique son n°1

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025, Luis Enrique est le choix n°1 du FC Barcelone pour compenser le départ de Xavi l’été prochain, selon les informations de la presse espagnole.

Recruté l’été dernier par le Paris Saint-Germain afin de prendre la succession de Christophe Galtier, Luis Enrique fait l’unanimité en interne. Son travail est salué par Nasser Al-Khelaïfi ainsi que par Luis Campos et sa gestion de Kylian Mbappé prouve que sous ses ordres, aucun joueur ne sera au-dessus de l’institution. Une poigne saluée par tout le monde au club. Dans le jeu, le PSG a alterné le bon et le moins bon depuis le début de la saison mais à la fin du mois de mars, le club de la capitale est dans les clous. Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et pour les demi-finales de la Coupe de France, Paris caracole en tête de la Ligue 1.

Luis Enrique au Barça, Laporta provoque le PSG https://t.co/DrPKS9VZ6k — Foot01.com (@Foot01_com) March 23, 2024

Que demander de plus ? Il n’y a aucune raison pour le PSG de se séparer de l’ex-sélectionneur de la Roja mais quand tout va bien, c’est un club extérieur qui vient tenter de semer la zizanie. Selon les informations divulguées ce jeudi par le Mundo Deportivo, le FC Barcelone fait de Luis Enrique sa priorité absolue pour compenser le probable départ de Xavi à la fin de la saison. Il y a plusieurs semaines, l’actuel entraîneur du club catalan a communiqué sa décision de partir au mois de juin. Joan Laporta tente de le convaincre de rester, mais cela paraît compromis car Xavi n’a pas changé d’avis et a bien l’intention de dire stop dans quelques semaines.

Luis Enrique est le candidat n°1 du Barça

Dans le cas où Barcelone ne parviendrait pas à faire changer son ancien capitaine d’avis, alors l’objectif n°1 de l’état-major catalan sera de recruter Luis Enrique. L’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain est le candidat favori de la direction du Barça, qui adore son management, son style de jeu et sa forte identité catalane. Son expérience et sa forte personnalité sont également de forts arguments qui poussent Barcelone à en faire leur choix n°1. Cette piste s’avère toutefois complexe puisque le Mundo Deportivo rappelle que Luis Enrique n’a pas l’intention -pour l’instant- de faire faux bond au PSG. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2025, l’ancien coach du Barça voit son avenir en France. Hansi Flick et Rafa Marquez sont pour l’instant les plans B et C du Barça, dans le cas où il serait impossible de faire venir Luis Enrique. Le Qatar devra en tout cas être méfiant et vigilant car son entraîneur est très courtisé et à n’en pas douter, l’intérêt du Barça ne laissera pas insensible Luis Enrique.