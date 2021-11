Mauro Icardi dans un hôtel avec sa maîtresse, le déballage final !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que ses coéquipiers du PSG sont pour la plupart partis pour jouer des matchs internationaux, Mauro Icardi est lui le héros d'un feuilleton sulfureux avec Wanda Nara.

Tandis que Lionel Messi et Angel Di Maria vont tenter de qualifier l’Argentine pour le Mondial 2022 au Qatar, leur compatriote Mauro Icardi essaie lui de sauver son couple avec Wanda Nara. A grands coups de photos et de « like » sur Instagram, le numéro 9 du Paris Saint-Germain roucoule devant son épouse et agent, histoire de se faire pardonner une ou plusieurs infidélités. Et c’est peu dire que Mauro Icardi a un sacré dossier à défendre, d’autant plus que les médias italiens et argentins se régalent de dévoiler les détails les plus secrets de la vie amoureuse du joueur parisien. Tandis que l’on ne sait même plus si le couple vit ensemble, une proche de Wanda Nara a tout déballé lors d’un talk-show, mettant clairement Mauro Icardi dans l’embarras. Car Yanina Lattore, désormais considérée comme la « porte-parole » officieuse de Wanda Nara, a expliqué que le buteur argentin avait bien pris du bon temps avec l’actrice et mannequin China Suarez dans un hôtel de la capitale française tandis que son épouse était partie à Milan dans le cadre d’un événement lié à la fashion week.

Mauro Icardi et Wanda Nara, les feux de l'amour en live

Mauro Icardi le reconoció a Yanina Latorre que tuvo un encuentro con la China Suárez en París, situación que habría sido uno de los motivos por los cuales Wanda Nara -aparentemente- dio marcha atrás con el perdón al delantero. pic.twitter.com/KTGfzYUaJA — Pablo Gato Gavira (@pablogavira) November 9, 2021

La confidente de Wanda Nara explique que Mauro Icardi avait réservé pour sa maîtresse les 25 et 26 septembre derniers une chambre au Royal Monceau, le palace parisien où séjourne notamment Lionel Messi, en donnant le nom d’un célèbre joueur argentin de polo afin de ne pas se faire repérer et surtout de ne pas mêler un coéquipier à ce genre d’histoire extra-conjugale. Arrivé sur place dans la voiture de son beau-frère, l’attaquant du PSG a demandé à ce dernier de rester devant l’hôtel en attendant le retour de Mauro Icardi une fois ce moment passé avec China Suarez. Et puisque tout a été déballé lors de cette émission de télé, cette proche de Wanda Nara a expliqué qu’il ne serait rien passé entre le numéro 9 et sa maîtresse, ce dernier étant « fiévreux » et malade. Cependant, l’histoire de s’arrête pas là, sinon ça ne serait pas drôle. Car ce qui gêne le plus Mauro Icardi et Wanda Nara, ce n’est pas ce coup de canif donné par le footballeur à son contrat de mariage, mais c’est de savoir qui avait balancé tout cela aux médias, sachant qu’ils n’étaient que quatre à savoir les détails de cette histoire : Icardi, Wanda Nara, le beau-frère du couple, et la maîtresse du joueur.