Marquinhos ‍: Banc de touche, brassard et mercato, la révolution continue

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Remplaçant surprise au lancement de cette saison, Marquinhos voit son statut perdre de sa superbe au PSG. Si un départ parait peu envisageable, la porte n'est plus autant fermée qu'avant.

Neymar, Messi et Sergio Ramos partis, Marco Verratti poussé dehors, la révolution est cette fois-ci bien celle promise au PSG. Avec certes un an de retard. Seul Kylian Mbappé est pour le moment toujours en tête de gondole, même si rien n’est encore acté pour la dernière quinzaine du mercato. Cette période des transferts qui pourrait encore être folle, car un cadre du club qui porte même le brassard de capitaine, est lui aussi en danger pour son avenir. Le Parisien révèle ce jeudi soir que Marquinhos pourrait tout simplement quitter le PSG.

Marquinhos n'est plus intouchable

Remplaçant contre Lorient lors du match d’ouverture de la saison, le défenseur central n’était pas blessé, et bien évidemment pas suspendu, tout juste a-t-il été question d’un petit pépin physique dans la semaine. Il s’agissait tout simplement d’un choix de Luis Enrique. Ce qui ouvre la porte à des bouleversements dans les derniers jours du mois d’août. Le premier serait pour Marquinhos la perte de son brassard, ce qui risque inévitablement d’arriver si Luis Enrique ne le titularise pas régulièrement. L’entraineur parisien fait confiance à Milan Skriniar et Lucas Hernandez dans l’axe pour cette saison, même si l’absence de Nuno Mendes à gauche redistribue pour le moment les cartes.

Au point d’imaginer un départ ? Pour le quotidien francilien, c’est encore difficile à imaginer, mais Marquinhos a bien reçu des sollicitations en provenance d’Arabie Saoudite, sans y répondre pour le moment. La prudence est donc de mise alors que son statut est remis en cause depuis la reprise. Imaginer Marquinhos partir du PSG était encore impensable il y a deux ans de cela. Mais depuis le traumatisme du Real Madrid, le Brésilien est méconnaissable et les supporters l’ont bien remarqué. Si un départ au mercato n’est pour le moment pas à l’ordre du jour, « Marqui » ne fait plus partie des intouchables au Paris Saint-Germain.