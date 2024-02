Marquinhos au Bayern Munich, le PSG referme la porte

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Forfait pour la réception du Stade Rennais, dimanche au Parc des Princes (17h05 sur C+ Foot), Marquinhos est au coeur de récentes rumeurs qui l'envoient la saison prochaine au Bayern Munich.

Luis Enrique était en conférence de presse à la veille de la rencontre face au club breton, et si l’entraîneur du PSG n’a pas échappé à une énième question sur Kylian Mbappé, il a également été interrogé sur Marquinhos. Car même si le défenseur brésilien est lié jusqu’en 2028 avec les champions de France, sa dernière prolongation remontant à mai 2023, la concurrence est désormais sérieuse au PSG et Luis Enrique n’est pas du genre à faire des cadeaux, même à un joueur aussi emblématique que l’ancien de la Roma. Cependant, ces derniers jours, le nom de Marquinhos a été évoqué du côté du Bayern Munich, le club allemand devant se réinventer une fois que Thomas Tuchel sera parti. Cependant, les dirigeants allemands vont probablement vite comprendre que le club français n’a pas l’intention de laisser partir leur défenseur de 29 ans, Luis Enrique comptant sur Marquinhos, malgré cette concurrence de plus en plus vive.

Marquinhos restera au PSG, sauf si...

Face aux médias, le technicien espagnol a été très clair sur l’avenir parisien de Marquinhos, mais également des joueurs tentés de partir durant le prochain mercato. « Je ne parle pas des transferts de joueur, mais l'histoire de ce club dit que peu de joueurs partent du PSG. Ceux qui quittent le club, c'est soit parce qu'ils sont en fin de contrat ou soit parce que le club veut les vendre. Et je ne crois pas que ce soit le cas avec Marquinhos (…) En ce qui le concerne, vous serez obligés d'être critiqué si vous restez de nombreuses années au PSG. Me concernant, Marquinhos est un joueur top, qui performe toujours et c'est un joueur très important pour nous », a prévenu Luis Enrique, qui n'ouvre pas la porte du Paris Saint-Germain au Bayern Munich concernant le Brésilien.