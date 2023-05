Marco Verratti viré, Daniel Riolo fait une promesse

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Marco Verratti vit très mal les critiques de certains supporters parisiens. Et le milieu de terrain italien envisage désormais de quitter le Paris Saint-Germain, onze ans après avoir rejoint le club de la capitale.

Le 28 décembre dernier, Marco Verratti prolongeait son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2026, l’idée d’une fin de carrière dans la capitale étant dans l’air. Mais cinq mois plus tard, l’histoire d’amour entre l’ancien joueur de Pescara et le PSG pourrait s’achever brutalement, et les 11 ans de présence de Verratti seraient proches de déboucher sur un départ sans ménagement. Pris à partie lors de la manifestation des Ultras il y a un peu plus de deux semaines, le milieu de terrain italien a prévenu Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi qu’il souhaitait partir. Une nouvelle qui déchire les supporters parisiens. Pour Daniel Riolo, qui n’a jamais caché tout le mal qu’il pensait de Marco Verratti, ce départ de Petit Hibou au prochain marché des transferts est une très bonne nouvelle. Et le journaliste de RMC de frapper fort.

Invité de Hors Jeu Capital, l’émission de Paris United, Daniel Riolo a vidé son sac et n’a pas été tendre avec le milieu de terrain italien de 30 ans. « Pour moi, Rongier est très au-dessus de Verratti. Franchement, il est fini, et comme en plus, j'espère qu’il va quitter le PSG et qu’il est aussi fort que ça, on verra où il va aller jouer. Et quand il sera dans ce club, qu’il cassera tout et qu’il sera un acteur majeur en Ligue des champions, ce qu’il n’a jamais été de sa vie, et bien alors je dirai que j’ai eu tort. Et quand ce moment arrivera, vous prendrez des photos de moi où il y aura écrit : « il a reconnu avoir eu tort ». Je n’arrive pas à comprendre qu’on continue à débattre sur Verratti. Pour moi, un mec qui fait 50% des matchs, ce n’est pas un bon joueur de football. Lui ne joue pas. Quand on voit le foot cette semaine, le milieu de terrain c’est Gundogan, De Bruyne, Calhanoglu, Mkhitarayan, dans tous les clubs des milieux de terrain lui sont passés devant. Ces joueurs devaient le regarder à la télé il y a 10 ans et qui sont meilleurs qui lui maintenant », constate le journaliste de RMC avant de mettre une deuxième couche.

Verratti est 100% coupable

« Avec Verratti, c’est toujours la faute des autres, c’est à cause des autres qu’il prend des cartons, qu’il n’a plus d’accélération, qu’il est revenu après le Mondial avec 4 kilos de trop, qu’il joue 50% des matchs, qu’il met 3 buts en 10 ans (…) Marco Verratti est devenu une obsession pour ceux qui croient que c’est une star planétaire. Sans eux, on ne parlerait jamais de lui », a conclu Daniel Riolo, qui visiblement n’en a que faire des insultes que lui valent, sur les réseaux sociaux, ses propos sur le milieu de terrain international italien.