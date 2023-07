Marco Asensio rejoint le PSG jusqu'en 2026

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain officialise ce vendredi la signature de Marco Asensio. L'attaquant international espagnol de 27 ans arrive libre du Real Madrid.

« Le Paris Saint-Germain a le plaisir d’annoncer l’arrivée de Marco Asensio. L’attaquant espagnol rejoint le club parisien pour trois saisons, soit jusqu’en juin 2026. Formé au RCD Majorque, Marco Asensio effectue ses débuts avec l’équipe première du club de sa ville natale au cours de la saison 2013-2014. Transféré au Real Madrid lors de l’été 2015, il est directement prêté au RCD Espanyol où il joue 37 rencontres et inscrit 4 buts, dont un doublé et une passe décisive lors de son premier match sous les couleurs du club de Catalogne. Après son prêt d’une saison au RCD Espanyol, Marco Asensio retourne au Real Madrid. En sept saisons avec le club madrilène, il a cumulé 286 matches (61 buts, 29 passes décisives), remportant 3 fois le championnat d’Espagne (2017, 2020, 2022), 2 Supercoupe d’Espagne (2017 et 2020), 3 Ligue des Champions (2017, 2018, 2022), 4 Coupe du monde des clubs (2016, 2017, 2018 et 2022), 3 Supercoupe de l’UEFA (2016, 2017 et 2022) et une Coupe d’Espagne (2023). Le gaucher a été appelé pour la première fois avec la sélection espagnole en mai 2016, avant d’être sélectionné par Julen Lopetegui pour participer au Mondial 2018. Quatre ans plus tard, au Qatar, Marco Asensio dispute la seconde Coupe du monde de la FIFA de sa carrière et inscrit un but », rappelle le PSG dans un communiqué.

De son côté, le joueur espagnol s'est félicité de signer au Paris Saint-Germain : « C'est un privilège de faire partie de ce grand club qu’est le PSG, a déclaré Marco Asensio. J'ai hâte de rejoindre mes nouveaux coéquipiers et de travailler avec eux pour atteindre de grands objectifs. »