Marco Asensio, le PSG joue sa dernière carte !

Par Corentin Facy

Les heures défilent et pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre Chelsea et le PSG pour Hakim Ziyech.

Dans la capitale française depuis lundi soir, l’international marocain de Chelsea a d’ores et déjà passé sa visite médicale, préalable à sa signature au Paris Saint-Germain. Mais avant de parapher son contrat en faveur du club parisien, Hakim Ziyech doit patiemment attendre qu’un accord soit trouvé entre le PSG et les Blues… ce qui n’est toujours pas le cas pour l’instant. En effet, Luis Campos négocie un prêt sans option d’achat pour le Marocain tandis que Chelsea aimerait un prêt avec option d’achat, obligatoire si possible. Pour l’heure, les discussions bloquent, ce qui incite le Paris SG à explorer d’autres pistes à quelques heures de la fin du mercato hivernal, ce mardi à minuit. C’est ainsi que selon les informations de Relevo en Espagne, le champion de France en titre a contacté le Real Madrid afin de prendre la température dans le dossier Marco Asensio, en fin de contrat avec les Merengue en juin prochain.

Le Real Madrid ne veut pas vendre Asensio

On le sait, Christophe Galtier aimerait un attaquant, gaucher de préférence, pour évoluer sur le côté droit. Les dossiers Cherki et Ziyech (pour l’instant) n’ayant pas aboutis, le PSG a activé la piste Marco Asensio. Mais ce dossier n’est pas simple pour Luis Campos et il y a même peu de chance pour que celui-ci se concrétise d’ici la fin de la journée. Et pour cause, Relevo affirme que le Real Madrid n’écoutera même pas les offres qui lui seront proposées pour l'ailier espagnol. Une position catégorique qui peut surprendre dans la mesure où le joueur est en fin de contrat et que l’occasion se présente pour le Real Madrid de le vendre. Oui mais voilà, dans ce dossier, l’objectif du champion d’Espagne en titre est de prolonger le contrat du natif de Majorque dans les semaines à venir. Dès lors, pas question de le vendre, peu importe le montant proposé par le Paris Saint-Germain. A moins d’une très grosse surprise, qui parait bien improbable en ce qui concerne le milieu offensif de la Roja, Marco Asensio ne rejoindra donc pas le PSG cet hiver.