Manchester City craque pour une pépite du PSG

A en croire la presse espagnole, Manchester City s’intéresse de près à Etienne Michut, qui fait le bonheur du PSG en U19 et dont le contrat expire à la fin de la saison.

Du haut de ses 17 ans, Etienne Michut n’est pas encore connu du grand public. Frère de l’ancien joueur parisien Edouard Michut, le milieu offensif évolue avec les U19 du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 2023-2024, il dispose d’un contrat expirant à la fin de la saison et alors que le PSG aimerait logiquement le prolonger, certains cadors européens ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt afin de récupérer gratuitement Etienne Michut. Selon les informations du journal AS, c’est le cas de l’Ajax Amsterdam mais aussi et surtout… de Manchester City.

Le média espagnol dévoile que le champion d’Angleterre en titre est très intéressé à l’idée de recruter Etienne Michut en provenance du Paris Saint-Germain avant de le prêter à Girone, un autre club du City Football Group. L’idée pour Manchester City est de recruter le joueur et de le laisser s’épanouir un ou deux ans en Liga avant un possible retour en Premier League en fonction de sa progression. Le club de Pep Guardiola représente donc une réelle menace pour le PSG dans ce dossier alors que de son côté, le club parisien espère convaincre Etienne Michut de prolonger son bail dans la capitale française. En fin de contrat dans quelques mois, le joueur d’1m70 aura un choix déterminant à faire pour la suite de sa carrière alors que son frère Edouard Michut appartient toujours au Paris Saint-Germain mais a été prêté cette saison en Turquie du côté de l’Adana Demirspor.