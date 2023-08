Madrid et Mbappé c'est fini, ce puissant média l'officialise

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé ne rejoindra pas le Real Madrid d'ici vendredi minuit, et Marca explique pourquoi la star française du PSG restera au moins une saison de plus à Paris.

Les supporters du Paris Saint-Germain pourront dormir tranquillement vendredi soir, il n’y aura pas d’offre de dernière minute du Real Madrid pour s’offrir Kylian Mbappé. L’annonce fracassante de PSG Community, site spécialisé, sur l’accord à 250 millions d’euros entre Paris et Madrid était fausse, et les choses s’éclaircissent subitement ces dernières heures. Ce mercredi, le puissant quotidien sportif Marca, dont la proximité avec Florentino Perez est bien connue, le confirme à sa Une, le numéro 7 parisien ne signera pas cet été au Real Madrid.

Et pour cause, plus aucun joueur ne sera recruté par les Merengue, où les seuls mouvements envisagés durant ces 72 heures prochaines heures sont les départs d’Alvaro Odriozola, annoncé du côté de la Real Sociedad, et Reinier, le milieu offensif en quête d’un club. Journaliste pour Marca, José Félix Diaz ferme donc la porte pour un deal fulgurant pour Mbappé et explique pourquoi.

Le PSG n'a eu aucune offre de Madrid pour Mbappé

Tandis que les rumeurs ont circulé en Espagne et en France au sujet d’un départ possible de Kylian Mbappé du PSG, cela étant nourri par le clash très officiel entre Nasser Al-Khelaifi et le meilleur buteur de l’histoire de Paris, José Félix Diaz révèle, lui, qu’en fait le Real Madrid n’a non seulement pas fait d’offre aux champions de France pour Mbappé, mais qu’en plus il ne l’a jamais envisagé alors que le vice-champion du monde français sera libre de tout contrat dans moins d’un an. Florentino Perez refuse de faire une folie pour la star française, le fiasco de 2022 ayant marqué durablement le président de Madrid, choqué de voir Kylian Mbappé prolonger au PSG après avoir longuement négocié avec le club espagnol. Aucune proposition n’a donc été transmise à Nasser Al-Khelaifi et du côté du Real, on ne serait pas étonné que les champions de France finissent par prolonger le prodige tricolore.

En attendant, le Real Madrid est droit dans ses bottes. « La vérité est que l'entité madrilène n'a pas bougé pour Kylian Mbappé, un footballeur qui a toujours été clair sur son intention de rester au PSG. Nous verrons s'il renouvelle finalement son contrat, ce qui ne surprendrait pas le Real Madrid (...) In’y a eu aucune option, ni aucun contact direct avec le PSG, ni avec le joueur. Du moins, officiellement. Comme l'a signalé Marca, cette possibilité de signer Mbappé n'existe que si l’attaquant ne renouvelle pas son contrat et arrive le 2 janvier 2024 en mesure de pouvoir signer un librement, ce qui ne s'est pas produit en 2022 », précise le journaliste du quotidien sportif espagnol, qui rappelle que Madrid n’a jamais fait et ne fera pas de folie pour recruter un joueur, même aussi talentueux que Kylian Mbappé.

Sauf improbable retournement de situation, auquel plus vraiment personne ne croit, le Paris Saint-Germain et la Ligue 1 auront le plaisir de pouvoir compter une saison de plus sur Kylian Mbappé. Car même s'il y a eu de la grogne du côté des supporters du PSG quand ce dernier a refusé de lever l'option pour prolonger, les choses se sont atténuées. Et la détermination affichée par l'ancien Monégasque depuis qu'il a repris le championnat a fini par atténuer la colère. Si en plus Mbappé prolonge son contrat, alors tout sera oublié et pardonné.