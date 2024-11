Luis Enrique viré, le boss du PSG se lâche

Dans : PSG.

Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole pour répondre avec fermeté à une rumeur sur l'avenir de Luis Enrique au PSG.

L’écueil de la Ligue 1 passé sans encombre avec une victoire sans forcer sur Toulouse vendredi, le PSG peut se concentrer sur la Ligue des Champions. Dans la compétition phare, où les Parisiens ont quand même pris l’habitude de passer la phase de poule sans trop se faire de frayeurs, la menace est désormais réelle. La défaite à domicile face à l’Atlético de Madrid, dans un scénario rocambolesque, a confirmé les grandes difficultés des joueurs franciliens, qui ne comptent qu’une victoire, arrachée à la dernière seconde contre Gérone sur un but gag. Place au match sur le terrain du Bayern Munich, où tout résultat négatif commencerait à faire craindre le pire.

Une élimination aussi tôt dans la saison, quand on connait la morosité des derniers mois au Paris SG quand la Ligue des Champions est terminée, pourrait mettre en danger Luis Enrique. Un tel échec serait inédit, mais cela ne coûterait pas sa place à l’entraineur espagnol. Interrogé très précisément sur un tel scénario à savoir si l’ancien coach de la Roja serait viré en cas d’élimination précoce en Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi a répondu tout aussi franchement par la négative, dans un entretien sur le Canal Football Club ce dimanche soir.

Al-Khelaïfi est fier de son PSG

« Des rumeurs sur Luis Enrique renvoyé en cas d’élimination en Ligue des Champions ? Ce n'est pas vrai. C'est sûr qu'il restera. J'ai dit l'année dernière que nous construisons une équipe et que nous avions le temps. Nous ne sommes pas pressés. Je suis aujourd'hui très content et fier aujourd'hui de notre équipe du Paris saint-germain. Luis Enrique est là, avec nous », a assuré le dirigeant qatarien, qui tient à mettre les choses au clair en ce qui concerne l’avenir de son entraîneur. Il faut dire que ce dernier aurait déjà signé sa prolongation de contrat, même si le PSG attend peut-être des temps plus cléments pour l’officialiser.

En attendant, le réveil européen a intérêt à sonner si le champion de France ne veut tomber de très haut dans cette Ligue des Champions nouvelle génération.