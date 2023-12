Beraldo au PSG, Donnarumma tient son ange gardien

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Lucas Beraldo va rejoindre le PSG pour 20 millions d'euros. Ce défenseur brésilien de 20 ans est prometteur mais peu connu du grand public. Le club parisien n'aurait-il pas du recruter un joueur plus expérimenté en défense ? Non, répond Lionel Charbonnier.

C'est le transfert surprise de l'hiver au PSG. Lucas Beraldo, défenseur central du Sao Paulo FC, va arriver à Paris dans le cadre d'un achat à 20 millions d'euros. Le jeune joueur de 20 ans est connu des recruteurs mondiaux, moins des supporters parisiens. Beaucoup s'accordent à dire que le PSG réalise un transfert pertinent. Néanmoins, le club parisien prend un risque pour un joueur qui ne connaît pas l'Europe et dans un secteur aussi tendu que celui de la défense centrale. Avec les blessures de Presnel Kimpembe, les lacunes aperçues en poules de C1 et les échéances à venir, n'était-ce pas mieux de recruter un défenseur familier du foot européen ?

Beraldo, un défenseur idéal pour Luis Enrique

Les observateurs et certains supporters peuvent avoir ce doute dans leur esprit. Heureusement, Lionel Charbonnier vient les rassurer. Le champion du monde 1998 a observé Lucas Beraldo lors de quelques matchs du championnat brésilien. Pour lui, le transfert des Parisiens se justifie pleinement. Beraldo a de vraies qualités de défenseur mais surtout une propreté technique qui en fait un élément parfait pour le jeu de Luis Enrique. Au moment où Gianluigi Donnarumma montre des lacunes dans la relance, une telle arrivée ne peut se refuser.

🎙 "Il y avait cette possibilité de recruter ce joueur que beaucoup de monde s'arrache. En 1 contre 1 il est très fort"



🔥 Lionel Charbonnier très enthousiaste à l'idée de voir Beraldo sous le maillot parisien. pic.twitter.com/HsEFCj41ax — After Foot RMC (@AfterRMC) December 23, 2023

« Je pense que quand tu es le PSG et que tu as cette opportunité tu privilégies cette opportunité. Et ce joueur-là, c’était une vraie opportunité à ce poste-là. 20 ans, le PSG veut reconstruire et cette équipe est déjà assez jeune. Il y avait cette possibilité de recruter ce joueur que beaucoup de monde s’arrache. Il a tous les atouts pour correspondre au jeu de Luis Enrique. Je l’ai vu 3-4 matchs mais le peu que j’ai vu, honnêtement, à chaque fois je l’ai trouvé très serein malgré ses 20 ans. En un contre un, très fort. Gaucher de nature, donc souvent des joueurs très techniques. Lui, il n'a aucun problème de relance. Si t’as un joueur comme cela dans la relance, tant mieux comme cela il ne donnera pas la balle à Donnarumma plein axe », a t-il analysé dans l'After Foot sur RMC. Si tel est le cas, le PSG aura alors enfin écouté les revendications de Luis Enrique contrairement à certains transferts contestables de l'été dernier.