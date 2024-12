Luis Enrique prolongé, le boss du PSG n'ose pas l'avouer

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique conserve plus que jamais la confiance de ses dirigeants, mais la prolongation maintes fois annoncée n'est toujours pas officielle. Nasser Al-Khelaïfi préfère entretenir le suspense avec le sourire.

Annoncée depuis des semaines, la prolongation de contrat de Luis Enrique au PSG n’est toujours pas effective. Est-ce que le contrat a vraiment été signé ou il y a-t-il des doutes par rapport à la situation actuelle du club de la capitale ? Ou bien ce pourrait être une simple question de timing, le PSG envisageant de le faire pendant les fêtes, ou si l’équipe parvient à accrocher les barrages de la Ligue des Champions dans les prochaines échéances. Néanmoins, en public, Nasser Al-Khelaïfi confie toujours sa grande confiance en son entraineur espagnol, même si le message souvent autoritaire de l’ancien joueur et entraineur du FC Barcelone a du mal à passer.

Al-Khelaïfi accuse les médias

⌛️ Fin de partie et partage des points entre Auxerrois et Parisiens (0-0).



🔴 ALLEZ PARIS 🔵#AJAPSG I @Ligue1 pic.twitter.com/z47xCY5d5l — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 6, 2024

Pas de quoi entamer sa confiance, et le dirigeant qatari a une nouvelle fois dit tout le bien qu’il pensait de son coach et de son équipe actuellement. « L’année dernière, nous avons atteint notre troisième demi-finale de Ligue des Champions en cinq ans. Nous avons gagné tous les autres trophées. Nous avons transformé notre stratégie et notre effectif. Nous sommes en tête du championnat et nous participerons à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA cet été. Il est vrai que certains résultats n’ont pas été au rendez-vous cette saison en Ligue des Champions, mais lorsque les choses sont difficiles, nous devons rester unis et soutenir l’équipe, ce que font nos supporters, même si certains médias ne le font pas », a déploré le président du PSG, pour qui tout va bien dans le club de la capitale.

Pourquoi dès lors ne pas annoncer que Luis Enrique ne voit pas son contrat se terminer en fin de saison, en juin 2025, à l’issue de sa deuxième année de présence ? Interrogé par Marca, le boss du PSG a confirmé que Luis Enrique était là pour durer, mais n’a pas voulu répondre précisément à la question, ce qui ne manquera pas d’entretenir le flou. « Une prolongation de Luis Enrique ? Je vous ai déjà dit que nous souhaitons qu’il soit ici pendant de nombreuses années. Je veux juste qu’il joue au padel ! Je vais essayer de le faire participer aux Finales du Premier Padel à Barcelone la semaine prochaine », a préféré en sourire Nasser Al-Khelaïfi, qui sait que le tournoi de padel est le cadet des soucis des supporters du PSG actuellement. Et même des joueurs, qui semblent pour certains avoir lâché leur entraineur.