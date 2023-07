Luis Enrique n'a pas signé, il est déjà agressé

Dans : PSG.

En attendant le départ officiel de Christophe Galtier, Luis Enrique patiente pour prendre ses fonctions comme entraîneur du Paris Saint-Germain. Si le talent de l'Espagnol est unanimement reconnu, certains doutent encore de son adaptation en France.

Luis Enrique, qui est venu passer deux jours à Paris cette semaine, n'attend plus que le départ de Galtier pour être officiellement présenté aux supporters parisiens. Le technicien espagnol aura la lourde tâche de reconstruire le PSG. Passé par le FC Barcelone où il a connu la gloire avec notamment le trio Messi, Suarez, Neymar et une Ligue des Champions remportée, Luis Enrique a ensuite eu un passage plus mitigé avec la sélection espagnole où malgré un jeu attrayant, il n'est pas parvenu à remporter un trophée. De nombreuses personnalités de football sont sceptiques sur l'arrivée de l'ancien joueur du Real Madrid et du Barça à Paris. Et, c'est particulièrement le cas de Pascal Dupraz qui aurait préféré un autre profil de coach.

« Pour moi, c'est mal barré. J'aurais préféré Mourinho, Klopp ou Guardiola. Luis Enrique n'est pas sorti d'Espagne depuis longtemps et c'est un problème pour moi, il ne connaît pas encore les spécificités de Paris. Il va comprendre en arrivant. Moi, j'émets quelques doutes. Le plus important, c'est, est-il capable à lui seul de faire changer l'état d'esprit des joueurs du PSG ? À Paris, c'est plus compliqué qu'ailleurs » a évoqué l'ancien entraîneur de Toulouse et plus récemment de Dijon dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC concernant celui qui a été une saison l'entraîneur de l'AS Roma, mais il y a plus de dix ans. Tacticien et adepte d'un style de jeu de possession, Luis Enrique devra d'abord remettre de l'ordre dans le vestiaire parisien et savoir comment vont se régler quelques problèmes, notamment l'avenir de Kylian Mbappé, celui de Neymar. La mission qui se dresse devant l'entraîneur de 53 ans est immense et Luis Enrique est très attendu, comme chaque entraîneur du PSG. Et surtout, il va devoir s'habituer aux violentes critiques qui vont lui tomber dessus au premier résultat négatif.