PSG : Piqué accusé, il parle de Neymar pour énerver Paris

Dans : PSG.

Même en dehors des périodes de mercato, Neymar fait parler de lui à Barcelone. Et pour cause, Gérard Piqué a volontairement relancé ce dossier brûlant cette semaine…

« Au lieu de toucher ce que nous avions à toucher l'année prochaine, nous aurions pu lisser sur la deuxième, troisième ou quatrième année suivante de nos contrats pour que Ney puisse venir, si c'était ça le problème ». En déclarant publiquement que les joueurs du FC Barcelone étaient prêts à tous les sacrifices pour permettre au club catalan de recruter Neymar, le défenseur espagnol a relancé ce dossier qui s’était tassé suite à la clôture officielle du mercato. Mais pourquoi donc, Gérard Piqué a remis le feu aux poudres en parlant à nouveau de Neymar ? Pour la journaliste Isabela Pagliari, il est évident que l’objectif du Barcelonais est de mettre le bazar à Paris…

« Je trouve bizarre la déclaration à ce moment-là de la saison. Piqué c'est un joueur de Poker. Avec cette déclaration, Piqué essaie de toucher le vestiaire du PSG. Il essaie de mettre le bordel comme on dit. Il sait que le PSG va se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des Champions et il est conscient que le Barca peut-être un adversaire de Paris dans la compétition » a indiqué la journaliste, toujours bien informé sur l’actualité des Brésiliens du PSG, sur l’antenne d’Europe 1. Assurément, un éventuel match en Ligue des Champions entre le champion de France en titre et Barcelone serait explosif…