Luis Enrique inutile, Mbappé dirige seul le PSG

Par Mehdi Lunay

Le PSG a enfin connu sa première victoire de la saison en Ligue 1. Un succès net 3-1 sur Lens après une prestation dans la lignée des deux premières. Seulement, une chose a changé et non des moindres, Kylian Mbappé était titulaire.

Il aura fallu attendre la 3e journée pour assister à un succès parisien en Ligue 1 cette saison. Le PSG n'aura cependant pas déçu ses supporters samedi soir avec un succès 3-1 contre son dauphin de la saison passée, le RC Lens. La prestation collective a été aboutie mais elle est finalement dans la lignée des deux premiers matchs. Comme contre Lorient et Toulouse, le PSG a étouffé son adversaire dans la possession de balle. Mais, là où les Parisiens n'avaient récolté que deux nuls et marqué un seul but, ils ont planté trois fois contre Lens. Il faut dire qu'avec Mbappé titulaire, les choses sont plus faciles bien entendu.

Enrique importe peu, tant que Mbappé est là au PSG

Le Français a rapidement résolu les problèmes d'efficacité de sa formation. Il a inscrit deux buts, dont un premier clinique, mais a surtout mis en danger Brice Samba à de nombreuses reprises. La Mbappé-dépendance est plus que jamais d'actualité au PSG comme le concède Rolland Courbis. Même si le projet tactique de Luis Enrique est louable selon lui, il n'est rien sans l'apport indispensable de Kylian Mbappé. Selon le consultant de RMC, le technicien espagnol ne pourra rien réussir sans le génie du Français cette saison.

🎙 "Je ne peux que lui tirer un grand coup de chapeau. Enrique ou pas Enrique, évidemment qu'il a des qualités mais il y a une équipe avec et sans Mbappé."



🔴🔵 L'avis de Coach Courbis sur le jeu de Luis Enrique pic.twitter.com/dlysgrTv7a — After Foot RMC (@AfterRMC) August 26, 2023

« A partir du moment où tu as des bons joueurs et que, finalement, ce que tu veux mettre en place c’est un ballon qui circule sans qu’il soit perdu. Si c’est pour faire 0-0 contre Lorient ou 1-1 après, non. Ce qui est intéressant avec Mbappé en premier, Ramos et même Dembélé, c’est que tu as les deux devants qui finissent certaines actions avec Mbappé qui est injouable. Je ne peux que lui tirer un grand coup de chapeau (Luis Enrique) mais, Enrique ou pas Enrique, évidemment qu’il a des qualités, mais moi ce que je regarde en premier comme passionné c’est une équipe avec Mbappé et une sans Mbappé. C’est totalement différent, plus que ce que l’on pense », a t-il développé dans l'After Foot. Une petite pique au jeu jugé parfois stérile de Luis Enrique, comme cela avait été visible en équipe d'Espagne au dernier Mondial. Mais, avec le gamin de Bondy, Luis Enrique peut enfin espérer réussir sa mission. Et dire que Kylian Mbappé devait être vendu cet été par le PSG...