Luis Enrique et Luis Campos virés, le PSG refuse de céder

Les supporters du PSG sont de plus en plus nombreux à réclamer les départs de Luis Enrique et de Luis Campos après ce début de saison difficile en Ligue des Champions. Mais la direction du club parisien ne cédera pas.

La tâche s’annonçait difficile, mais le Paris Saint-Germain comptait sur ce déplacement périlleux à Munich pour se relancer en Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique n’ont pas tout raté face au Bayern, mais leur prestation n’a pas été suffisante pour espérer autre chose qu’une défaite. Battus 1-0 à l’Allianz Arena, les coéquipiers de Bradley Barcola sont en grande difficulté avec trois revers en cinq matchs de Ligue des Champions. La contestation se fait de plus en plus importante chez les supporters parisiens auprès de l’entraîneur Luis Enrique mais aussi de Luis Campos, l’architecte de cet effectif qui semble bien trop limité pour nourrir de grosses ambitions européennes.

Néanmoins, l’état-major du Paris Saint-Germain ne cédera pas. Selon le journaliste Laurent Perrin du Parisien, il n’y a aucune chance que Nasser Al-Khelaïfi se sépare de Luis Campos et de Luis Enrique. Les deux hommes sont les maîtres d’oeuvre du projet parisien et même en cas de fiasco cette saison, ils resteront en place. « Il ne faut pas oublier que les ultras avaient demandé en 2022 un changement radical de politique, avec la fin du star-système, un projet de jeu cohérent, davantage de place pour les jeunes du centre. Cette ligne a été adoptée par le club. Plus de star mais une équipe. Ils ont eu ce qu'ils voulaient » a prévenu le journaliste avant de poursuivre.

« Personne ne sera viré »

« Après, pour marquer des buts, sans Mbappé ou Neymar, c'est plus difficile mais tout le monde était prévenu. En tout cas, pour en revenir à votre question, la direction est très lucide sur ce qu'il se passe et l'assume totalement. Et personne ne sera viré » a assuré le journaliste lors d’un tchat avec les lecteurs du Parisien. Une décision qui semble donc actée et qu’il va falloir accepter pour les supporters du PSG, malgré les déceptions à la pelle en ce début de saison en Ligue des Champions. Il ne reste plus qu’à espérer des victoires contre Salzbourg, Manchester City et Stuttgart pour limiter la casse et donner du temps à Luis Enrique. Car en cas d’élimination dès la phase de saison régulière, le coach espagnol aura bien du mal à garder les supporters du PSG dans sa poche.