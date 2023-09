Le PSG magouille au mercato, l'Espagne va hurler

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG va boucler deux opérations pour finaliser les départs dans son effectif. Un coup de main en provenance du Qatar qui risque de faire grincer des dents en Espagne.

Le Paris Saint-Germain, un club-état qui fait hurler ses concurrents européens, du Bayern Munich au président de la Liga, ça va bientôt repartir pour un tour. Deux transferts en approche dans ce mois de septembre vont provoquer une vive réaction dans le football européen, annonce Le Parisien. Deuxième joueur le plus capé du Paris SG, Marco Verratti ne fait plus partie des plans du club de la capitale. Luis Enrique a trouvé son juste milieu avec Ugarte, Zaïre-Emery et Vitinha, tout en se gardant Lee, Danilo ou Fabian Ruiz sous le coude pour compléter ce secteur de jeu. Résultat, avec ses bourdes l’an dernier en Ligue des Champions, son hygiène de vie chancelante et ses performances globalement moins convaincantes qu’il y a quelques années, l’Italien n’est plus considéré comme un joueur de l’effectif par l’entraineur espagnol. Un message cruel pour de nombreux supporters du PSG, mais la révolution de cet été ne touche donc pas que Sergio Ramos, Neymar et Messi, mais également des joueurs ancrés dans l’histoire du club, qui ne donnent plus satisfaction.

65 ME pour deux joueurs, merci le Qatar

Le départ de Marco Verratti est donc considéré comme acquis, mais à la plus grande joie de Daniel Riolo, aucun grand club européen n’est venu concrètement tenter sa chance. Résultat, alors le mercato est fermé sur le continent, le milieu de terrain se dirige vers le Qatar. Un départ à 50 millions d’euros qui va permettre au PSG de réaliser une très bonne opération, à un mottant qu’il aurait été très difficile d’obtenir avec un transfert dans un des grands championnats. En plus de cela, Julian Draxler va aussi quitter le PSG pour 10 à 15 ME. Deux joueurs qui vont s’engager prochainement à Al-Arabi, un club qui appartient à la famille princière Al-Thani dans une double transaction qui va faire beaucoup de bien aux finances parisiennes. Même si cela risque de faire tiquer et de réveiller quelques vives critiques.

Javier Tebas ne va pas laisser passer ça

C’et ce qu’annonce clairement Laurent Perrin, le journaliste du Parisien qui suit le PSG, et pour qui ces deux transferts qui remplissent les caisses du PSG sans forcer, n’ont pas fini de faire parler. « Verratti pourrait rendre bien des services au PSG mais mon avis n'a aucune valeur : Luis Enrique ne veut pas de l'Italien qui va être transféré au Qatar avec Draxler. Pour Verratti, on parle d’une offre de 50 ME de Al Arabi. Ce qui n’est pas sans poser des questions d’éthiques. Pour faire simple, le Qatar s’achète un joueur (en l’occurrence 2) et cela lui permet de remettre les comptes du PSG à flot. Je pense qu’on n’a pas fini d’en entendre parler, surtout en Espagne », a livré le journaliste, qui fait bien évidemment un clin d’oeil aux critiques de Javier Tebas, pour qui le PSG fait absolument ce qu’il veut au niveau des transferts et de la gestion de ses comptes notamment en raison de la grande influence de Nasser Al-Khelaïfi au sein de l’UEFA.