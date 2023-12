Luis Enrique est sur une autre planète, le PSG va tomber de haut

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a tremblé jusqu'au bout pour continuer son aventure en Ligue des Champions. L'optimisme de Luis Enrique tranche avec les craintes des supporters de voir Paris encore tomber avant l'heure.

Le PSG s’est qualifié en allant chercher un match nul compliqué à Dortmund ce mercredi soir (1-1). Dans la fin de rencontre, Luis Enrique a bien fait comprendre, qu’avec le but du Milan AC à quelques minutes de la fin sur le terrain de Newcastle, un match nul permettait obligatoirement à Paris de valider son billet pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Au final, le champion de France a préféré assurer et ne pas aller chercher une éventuelle victoire qui aurait débouché sur une première place. Un pari risqué mais qui évite aussi de se faire sanctionner avec une défaite qui aurait reversé le PSG en Europa League.

Alors que son club n’a quasiment jamais été en position aussi délicate en phase de poule, Luis Enrique a assuré que tout était sous contrôle, et que le PSG serait désormais beaucoup plus fort pour les matchs couperet de la fin de l’hiver. L’entraineur espagnol s’est montré très optimiste, et il reste à savoir s’il s’agit d’une méthode Coué, ou bien d’un travail qui va aboutir dans quelques mois. « Ce qui me rend optimiste, c'est qu'il y a eu onze signatures cet été, un nouveau staff, un nouveau campus, tout est nouveau. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'en février nous serons beaucoup plus forts ! Je suis très content parce que tout au long de ces six matchs, nous avons montré une idée claire : gagner tous les matchs. Je n'ai vu aucun match où le PSG n'a pas attaqué et ne s'est pas créé des occasions de but. On a toujours créé plus de situations que nos adversaires. Aucun des adversaires ne voudra tirer le PSG au tirage au sort, je peux vous l’assurer », a livré l’entraineur du PSG, qui n’a pas convaincu forcément tout le monde.

Les supporters redoutent un nouveau fiasco

« Il a raison mais si on ne change rien on sort en février », « il oublie le match contre Newcastle là bas », « Luis Enrique il fait genre, mais il n’a aucun plan », « c’est quoi son plan, aligner que des attaquants inefficaces, attention Dembélé va revenir », « en février, ses choix seront toujours aussi incompréhensibles », « c’est le coach le plus borné au monde, ce n’est pas ça un grand entraineur », « tous ses choix forts, ce sont presque des échecs à chaque fois », ont balancé les supporters parisiens dépités à l’idée de voir un nouvel échec européen se profiler très rapidement si le PSG continue sur cette voie.