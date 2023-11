Luis Enrique critique Mbappé, un collègue approuve

Dans : PSG.

En dépit de son triplé inscrit face au Stade de Reims lors de la 12e journée de la Ligue 1, Kylian Mbappé a été critiqué par son entraîneur après la rencontre. Pascal Dupraz donne raison à son confrère.

Meilleur buteur du championnat avec 13 buts inscrits, Kylian Mbappé est encore l'attaquant le plus prolifique de la Ligue 1. Toutefois, Luis Enrique estime que le troisième du Ballon d'or 2023 peut faire encore mieux avec le PSG. « On connaît sa valeur, mais il peut mieux faire, je lui en demande encore plus. C'est un joueur du top mondial mais il a encore une marge de progression, je lui demande de ne pas se reposer sur ses lauriers. Il peut encore progresser » a expliqué le technicien espagnol en conférence de presse. Une critique qui passe mal, concernant un joueur qui a inscrit trois buts face à l'une des équipes les plus compliquées à jouer de l'hexagone. Face à l'incompréhension de certains supporters, Pascal Dupraz adhère aux propos de l'ancien Barcelonais.

Dupraz valide le message de Luis Enrique à Mbappé

« Les joueurs que nous entraînons sont très sensibles à ce qui est dit sur eux. Je trouve qu'il y a de la finesse dans l'intervention de Luis Enrique. C'est d'abord un éducateur. Il considère que Mbappé a des progrès à faire. Il ne dit pas lesquels. Ce qu'il veut dire, c'est que Mbappé n'a pas été très bon dans le jeu et qu'il y a des problèmes collectifs. Oui, il marque, mais il doit aussi défendre. Et c'est plus facile de faire passer des messages à un joueur qui vient de mettre trois buts. Il lui parle de sa prestation plus que quelconque à Milan, où il a sombré en seconde période comme l'équipe. Luis Enrique n'est pas là pour régler des comptes. Ça va susciter une réaction chez Mbappé, ils en parleront ensemble. Luis Enrique veut juste voir son joueur progresser. Il manquerait à ses devoirs s'il ne le faisait pas » a commenté l’ancien entraîneur de Toulouse dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC qui apprécie le message véhiculé par le coach du PSG, dont la démarche est uniquement positive. Reste à savoir si l'attaquant français appréciera cette sortie médiatique. Mais Luis Enrique reste fidèle à lui-même, clair et ferme.