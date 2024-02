Luis Enrique bouscule les titulaires, le PSG est guéri

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est entré dans la période la plus cruciale de sa saison. Luis Enrique ne laisse pas indifférent et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Espagnol n'a pas peur de faire des choix forts.

Luis Enrique est un entraineur au fort caractère et ne perd jamais une occasion de le montrer. Face au FC Nantes, l'Espagnol avait pris la décision de se passer de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Achraf Hakimi au coup d'envoi. De quoi surprendre même si ce turnover a aussi permis à d'autres joueurs de gagner du temps de jeu et donc de la confiance. Pour pas mal d'observateurs, la méthode de management de Luis Enrique est très bien réfléchie et permet au PSG d'avoir une belle entente dans son groupe. C'est en tout cas l'avis de Romain Beddouk.

Luis Enrique, la méthode gagnante ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Sur l'antenne de France Bleu Paris, le journaliste n'a pas fait dans la langue de bois concernant l'ancien technicien du FC Barcelone. « Cela s'inscrit dans ce que veut mettre en place Luis Enrique, à savoir concerner tout son effectif. Il y a eu 5 changements entre le match à Nantes et celui face à la Real Sociedad. Luis Enrique excelle dans la gestion de son groupe. Il y a très peu de blessés et chaque joueur semble être dans son pic de forme quel que soit son statut. Pourtant, il y avait des joueurs fragiles avec Dembélé qui s'est souvent blessé dans sa carrière. Lucas Hernandez revient d'une rupture des ligaments croisés... Aucune différence entre le remplaçant et le titulaire. Le turnover, injustement critiqué, de Luis Enrique fait que l’effectif entier est concerné. Ça faisait plusieurs années qu’on n'avait pas eu un coach qui gère son groupe de cette manière. Notre coach tient son vestiaire comme rarement », a notamment indiqué Romain Beddouk, sous le charme de la méthode Luis Enrique, qui porte ses fruits même si les choses sérieuses sont encore loin d'être terminées.