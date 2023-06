Luis Enrique à Paris, c'est « ‍l’un des meilleurs entraîneurs au monde ‍»

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sauf nouveau coup de théâtre, Luis Enrique sera nommé entraîneur du Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Pour le club de la capitale, une nouvelle ère débute, mais le technicien espagnol peut enfin ramener le PSG dans le droit chemin sur le plan tactique et dans son organisation.

Annoncé comme le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique est plutôt du genre caustique. Et en novembre dernier, juste avant le début du Mondial celui qui était encore le sélectionneur de l’Espagne avait répondu malicieusement à une question sur les critiques qui le ciblaient : « Je suis le meilleur entraîneur de cette planète, sans aucun doute pour moi. Mais ne vous inquiétez pas, les critiques arriveront bien assez vite. » Moins d’un an plus tard, au moment d’arriver au PSG, le successeur annoncé de Christophe Galtier va découvrir un nouveau pays et il devra faire face aux critiques. Mais il n’empêche que certains de ceux qui ont travaillé sous les ordres de Luis Enrique sont convaincus que ce dernier est effectivement l’un des meilleurs entraîneurs de la planète. Et pour le Paris Saint-Germain, qui sort de deux terribles échecs avec Pochettino et Christophe Galtier tout peut changer.

Luis Enrique va emballer le Parc des Princes

Lucas Digne, qui a travaillé sous les ordres de Luis Enrique au FC Barcelone pendant une saison (2016-2017) ne cache pas l’admiration qu’il a pour le technicien de 53 ans. Et l’international tricolore vend même du rêve aux supporters des champions de France. « Je pense que vous pouvez vous attendre à un PSG qui jouera offensif et avec de très grandes phases de possession et d’attaque. Je suis sûr que ça peut marcher pour lui. Un grand entraîneur est capable d’entraîner partout, et c’est l’un des meilleurs du monde », prévient, dans le quotidien francilien, un Lucas Digne, qui avoue avoir énormément apprécié de travailler sous les ordres de l’ancien entraîneur du Barça. Le même qui avait infligé la remontada au Paris Saint-Germain.

Si le projet de jeu de Luis Enrique peut être attrayant, Nasser Al-Khelaifi apprécie également la manière dont l'Espagnol gère son vestiaire. Et, surtout, sur sa capacité à ne pas laisser la république des joueurs prendre le pouvoir comme c'est le cas depuis trop longtemps à Paris. Dans un vestiaire où la langue officielle est plus l'espagnol que le français, l'ancien sélectionneur de la Roja va imposer ses méthodes, lesquelles ne font pas la part belle aux stars. Si un joueur parisien ne fait pas le boulot, et quel que soit son statut, alors il ira sur le banc de touche. Luis Enrique l'avait fait au Barça, il n'hésitera pas à le faire au PSG. Il l'a déjà fait savoir aux dirigeants, si un joueur vient pleurnicher auprès de Nasser Al-Khelaifi, cela ne changera rien à ses choix tactiques.

Luis Enrique va parler mercato avec Luis Campos

Il ne reste plus qu'à officialiser tout cela, ce qui devrait être le cas dans les prochaines 72 heures. Ensuite, il sera temps pour Luis Enrique et son staff de se mettre au travail, notamment en donnant son avis sur le mercato. Car à en croire Le Parisien et L'Equipe, même s'il ne veut pas la peau de Luis Campos, Enrique a bien l'intention de donner son avis sur les joueurs convoités par le Paris Saint-Germain lors de ce mercato. On attendra également son opinion sur deux dossiers énormes, à savoir le cas Neymar et celui de Kylian Mbappé.