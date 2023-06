Luis Enrique au PSG, annonce imminente ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Au lendemain de l'annonce de l'échec des négociations avec Julian Nagelsmann, la venue de Luis Enrique sur le banc du PSG est désormais de plus en plus proche. Et les dirigeants parisiens pourraient même accélérer la cadence et officialiser la venue de l'ancien coach de l'équipe d'Espagne à la place de Christophe Galtier dans les prochaines 24 heures.

Les supporters du Paris Saint-Germain ont déjà compris que le mercato estival 2023 allait être bouillant, et cette semaine l'a confirmé. Alors même que la température a subitement grimpé dans le dossier Kylian Mbappé, c'est le poste d'entraîneur qui donne lieu à d'invraisemblables coups de théâtre. Jusqu'à vendredi, le banc des champions de France était promis à Julian Nagelsmann, mais l'Allemand ne viendra pas. Samedi, toutes les hypothèses rejaillissaient, y compris, celle de la signature surprise de Sergio Conceiçao, qui serait à Paris actuellement. Désormais, le grandissime favori est très clairement Luis Enrique, l'ancien entraîneur du Barça et de l'Espagne, que les dirigeants parisiens sont allés relancer dès que l'échec des négociations avec Nagelsmann a été acté.

Luis Enrique rapidement officialisé par le PSG

Pas très convaincu par le projet du PSG, ayant en plus des exigences techniques et dans l'organisation du mercato qui semblaient incompatibles avec la vision de Nasser Al-Khelaifi, l'entraîneur de la remontada avait été mis de côté. Mais, face à ce constat d'échec, et dans l'obligation de remplacer Christophe Galtier à qui Luis Campos avait montré la sortie le 5 juin dernier, Luis Enrique est de nouveau revenu dans le jeu. Et plusieurs sources confirment que sauf énième retournement de situation, l'ancien joueur, devenu entraîneur en 2008, et libre après l'élimination de l'Espagne lors du Mondial au Qatar, sera bien le coach du Paris Saint-Germain. Le Parisien précise de son côté que l'entourage de Luis Enrique a radicalement changé de ton au moment de parler du PSG, évoquant un club de premier plan dans une ville très attractive.

🆕🚨EXLU: Luis Enrique sera bel et bien le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain, comme annoncé par nos soins le 3 juin dernier.



Luis Enrique est attendu à Paris dans les prochaines heures. Dénouement imminent. ⌛️🇪🇸 pic.twitter.com/IDRacax38W — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) June 16, 2023

Deux comptes Twitter proches du PSG n'ont plus aucun doute. « Luis Enrique sera bel et bien le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain, comme annoncé par nos soins le 3 juin dernier. Luis Enrique est attendu à Paris dans les prochaines heures. Dénouement imminent », a confirmé PSG Community, tandis que le célèbre Sabri est lui aussi convaincu que tout va être rapidement signé et officialisé : « Demain ou après-demain normalement le coach sera annoncé, donc calmez-vous (...) Luis Enrique sera le prochain coach du @PSG_inside à 99,9%. Ce n’était pas lui l’objectif principal ni le plan A ni le plan B d’ailleurs, mais il est devenu le Plan A et il va prendre les commandes. » On devrait rapidement en savoir plus, même si avec le Paris Saint-Germain il ne faut jamais jurer de rien.