Luis Campos viré du PSG pour trahison avec l'Arabie Saoudite ‍?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

C'est un nouveau coup de tonnerre qui pourrait se préparer au PSG. Luis Campos, qui semblait vouloir s'installer à Paris, est largement impliqué dans le dossier du rachat de l'AS Monaco par des investisseurs saoudiens.

Cette fois, il n'y a pas d'acquisition cachée depuis 4 ans ou de sources confidentielles, l'intérêt de l'Arabie Saoudite pour le club de la Principauté est très sérieux et confirmé. L'Equipe révèle que suite à la décision de Dmitri Rybolovlev de vendre l'ASM, sept candidats au rachat de l'AS Monaco ont été autorisés à prendre connaissance des comptes du club, la fameuse data room, afin de tout savoir des finances. Alors que l'ASM va retrouver la Ligue des champions, investir sur le Rocher intéresse donc pas mal de monde et c'est notamment le cas de l'Arabie Saoudite dont on connaît depuis seulement quelques mois l'intérêt pour Monaco. Un intérêt qui est du goût du Prince Albert, lequel a toujours des parts dans le club de football et sait aussi que la Principauté et l'Arabie Saoudite ont de plus en plus d'intérêts financiers communs. Et à la tête du dossier venu de Riyad pour racheter le club monégasque, il y a un homme fort, Luis Campos, l'actuel conseiller sportif du Paris Saint-Germain.

Luis Campos à Monaco plutôt qu'à Paris

En CDD jusqu'en juin 2025 avec le PSG, où l'on évoquait une rapide prolongation, Luis Campos a ses habitudes à Monaco, où il vit une partie de l'année. On s'en souvient, c'est notamment lui qui avait permis à Paris de dépasser le Real Madrid lors du transfert de Kylian Mbappé de l'ASM au PSG en 2017. Même si le départ du numéro 7 parisien n'avait visiblement pas hypothéqué son avenir parisien, il semble tout de même évident que si son nom est associé au rachat de Monaco par des investisseurs saoudiens change radicalement la donne, et Luis Campos pourrait rapidement devoir s'en expliquer avec Nasser Al-Khelaifi. Mais à en croire Loïc Tanzi et Damien Degorre, le Portugais n'aura pas longtemps à attendre avant d'être dans le bureau de son employeur. « Comment expliquer, dans ce contexte, que Luis Campos puisse être lié au projet de rachat d'un autre club français, avec une puissance étatique rivale au Qatar ? Contacté, le Portugais n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Il devrait probablement le faire auprès de sa direction dans les prochaines heures », précisent nos confrères, qui sentent un séisme se préparer du côté du Paris Saint-Germain.

Le Qatar ne va pas apprécier la blague

On ne sait pas encore si la vente de l'AS Monaco se fera rapidement et si l'Arabie Saoudite sera la grande gagnante, mais une chose est certaine, les dirigeants qataris n'auront aucun scrupule à virer Luis Campos s'il se confirme que le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi a réellement mis son nez dans ce dossier. Après le départ totalement chaotique et raté de Kylian Mbappé, celui de Campos pourrait faire tanguer Nasser Al-Khelaifi, lequel va devoir rapidement trouver une solution pour éviter que l'été soit trop brûlant au PSG, alors même que le mercato n'a pas réellement commencé.