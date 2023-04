Luis Campos fixe les règles du mercato au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le mercato estival approche et pour Luis Campos, il n’est pas question de se rater, comme ce fut le cas l’été dernier et cet hiver. Le coordinateur sportif du PSG a d’ores et déjà tracé la voie à suivre pour le club de la capitale.

Il y a un an, Luis Campos était aux commandes du mercato du Paris Saint-Germain pour la première fois. Résultat des courses : Hugo Ekitike, Vitinha, Carlos Soler, Renato Sanches ou encore Nordi Mukiele ont rejoint le club résidant au Parc des Princes Six mois plus tard, le Portugais avait l’occasion de retoucher à l’effectif afin de corriger les erreurs du passé mais finalement, aucun renfort n’a débarqué au PSG.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victor Osimhen (@victorosimhen9)

Autant dire que pour l’instant, Luis Campos a tout faux et l’ancien directeur sportif de Monaco et de Lille en a bien conscience. Cet été, il n’aura pas le droit à l’erreur et selon les informations de RMC, Luis Campos a un plan bien précis pour rebâtir l’effectif du champion de France en titre. Le journaliste Fabrice Hawkins dévoile que le Portugais cherche en priorité des joueurs qui s’identifient au club et qui ont la mentalité pour supporter la pression qui entoure le PSG.

Le PSG veut des joueurs qui connaissent la France

Ainsi, des joueurs français ou qui connaissent déjà la Ligue 1 sont appréciés et sont visés en priorité par l’état-major parisien. C’est la raison pour laquelle Victor Osimhen est bien la priorité du club parisien, mais l’attaquant de Naples sera difficile à déloger. Son club est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et ne négociera avec aucun courtisan de l’international nigérian avant d’avoir été éliminé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Moussa Diaby (@moussadiabyofficial)

Dans le secteur offensif, Moussa Diaby fait également partie des joueurs suivis, le « Titi » parisien du Bayer Leverkusen connaissant par cœur le contexte de son club formateur et ayant atteint en Bundesliga un niveau international. Le journaliste dévoile par ailleurs que Luis Campos est soucieux de ne cibler que des joueurs capables de s’adapter au contexte si particulier du Paris Saint-Germain.

Des joueurs à forte expérience ciblés par le PSG

Des joueurs à forte expérience seront donc aussi visés à l’image de Milan Skriniar, dont la signature en faveur du PSG ne fait plus aucun doute selon la radio. D’autres joueurs de caractère sont attendus, mais Luis Campos n’oublie pas la nécessité de faire de la place à certains jeunes à l’image de Warren Zaïre-Emery. Sur le papier, le plan de Luis Campos a l’air parfait et pas si difficile à mettre en œuvre. La réalité du mercato est souvent plus délicate, notamment en raison des nombreux indésirables de retour de prêt, qui risquent une fois de plus de compliquer la tâche du coordinateur sportif du Paris SG.