Lucas Hernandez au PSG, c'est bouclé pour 47 ME

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Bayern Munich et le PSG ont trouvé un terrain d'entente pour le transfert de Lucas Hernandez, qui est attendu ce jeudi pour passer sa visite médicale et signer son futur contrat en fin de semaine.

Un dossier de plus de réglé pour le Paris SG, qui n’officialise rien mais continue de travailler dans l’ombre avec un certain succès. Ainsi, selon plusieurs médias européens dont Marca et RMC, l’accord total a été trouvé entre le Bayern Munich et le PSG pour le transfert de Lucas Hernandez. Le défenseur central, capable aussi d’évoluer à gauche, a été autorisé par son club bavarois à se rendre à Paris, où il attend patiemment que le feu vert soit donné. Le programme sera ensuite une visite médicale ce jeudi ou ce vendredi et la signature d’un contrat de trois ans, avec une année supplémentaire en option. Le montant de l’opération est de 47 millions d’euros, soit le 6e plus gros transfert de l’histoire du PSG derrière Neymar, Mbappé, Cavani, Di Maria et David Luiz.

6e plus gros achat de l'histoire du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L U C A S H E R N Á N D E Z (@lucashernandez21)

De son côté, L’Equipe confirme que tout est en ordre entre le PSG et l’international français, qui fera partie des nouveaux défenseurs à la disposition de Luis Enrique, qui doit lui aussi être officialisé, à la reprise, même si la date de cette dernière n’a pas encore été fixée. Une signature qui sera tout de même scrutée de près, tant une frange des supporters n’apprécie guère de voir Lucas Hernandez, fan assumé de l’OM, signer dans les rangs parisiens. Ce sera alors au champion du monde 2018 de montrer sur le terrain qu’il peut faire oublier sa passion pour Marseille, club qu’il a toujours supporté, y compris sur les réseaux sociaux.