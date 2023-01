Liverpool et le PSG, le Qatar a fait un rêve

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

QSI est à la tête du PSG depuis 2011 et a déjà massivement investi dans le club de la capitale française. Mais le groupe qatari ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et lorgne de plus en plus clairement sur Liverpool.

En 2011, QSI faisait passer le PSG dans une autre galaxie en s'offrant 100% du club parisien. Depuis, les pensionnaires du Parc des Princes sont devenus une référence du football européen. Il faut dire que les investissements ont été nombreux. Les recrutements ont été clinquants et le développement de la marque PSG est une très belle réussite. Plus de 10 ans après avoir racheté le club de la capitale, QSI est désormais ouvert à céder un petit pourcentage du Paris Saint-Germain. Et de l'autre côté, la possibilité d'investir dans d'autres grands clubs européens séduit le Qatar. La presse anglaise croit notamment savoir que QSI est plus que jamais motivé à l'idée de racheter certaines parts de Tottenham mais aussi de Liverpool.

QSI a un plan pour Salah

Nasser Al-Khelaïfi et Mohamed Salah en train de dîner ensemble le 10 janvier 👀 pic.twitter.com/YkLeQ8tjNC — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) January 16, 2023

D'ailleurs, selon le média égyptien Elbalad, Nasser Al-Khelaïfi ne manque pas d'ambition pour Liverpool et y réfléchit sérieusement pour un investissement au sein de la formation de Premier League. Le média égyptien annonce que NAK et le Qatar se sont décidés il y a deux mois sur leur volonté d'investir en Angleterre, ce qui explique aussi la prise de parole en ce sens du Qatari pendant la Coupe du monde. Pour cela, rien de mieux que de se montrer avec la star qu'est Mohamed Salah, phénomène mondial et superstar dans son pays. Le dirigeant qatari est un immense fan de Mohamed Salah, qu'il a tenté de faire venir au PSG à plusieurs reprises.

Depuis, Salah a prolongé son contrat jusqu'en 2025 avec le club de la Mersey. NAK ne compte donc plus forcément le prendre à Paris mais bien plutôt lui offrir le statut de star marketing de son nouveau projet s'il parvenait à racheter une partie de Liverpool. The Athletic précise de son côté qu'aucune négociation avancée n'a actuellement lieu entre les Reds et QSI concernant un rachat imminent des parts du club. Pourtant, Liverpool est bien en instance de vente et ce depuis novembre dernier. FSG, propriétaire du club, a récemment laissé entendre que la vente ne pourrait concerner qu'une partie des parts dont il dispose. Une situation qui ne déplairait pas à QSI, qui ne serait ainsi pas inquiété par l'UEFA pour sa multi-propriété dans le cadre des compétitions européennes. A noter que ces derniers jours, une photo de Nasser Al-Khelaïfi et de Mohamed Salah en train de déjeuner en Angleterre circule sur Twitter. De quoi encore plus alimenter les rumeurs, même si visiblement, le terrain n'était pas le principal sujet de discussion à cette occasion.