Lionel Messi viré, le prix à payer sera énorme pour le PSG

Par Eric Bethsy

Sanctionné par le Paris Saint-Germain après son voyage non autorisé en Arabie Saoudite, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. L’Argentin peut partir libre cet été. Une bonne nouvelle pour la masse salariale du club francilien. En revanche, d’autres secteurs risquent d’en subir les conséquences.

Lionel Messi vit probablement ses dernières semaines au Paris Saint-Germain. Malgré ses excuses présentées dans une vidéo sur Instagram vendredi, le meneur de jeu en fin de contrat ne devrait pas prolonger. La sanction infligée par ses dirigeants, à savoir deux semaines de suspension pour son voyage non autorisé en Arabie Saoudite, montre que la direction pense davantage à une séparation qu'à une prolongation, même si le Sunday Times affirme que Nasser Al-Khelaifi est revenu à la charge.

Sans Messi, le PSG va perdre gros

Sans doute une bonne nouvelle pour le conseiller sportif Luis Campos qui, grâce à l’allègement conséquent de la masse salariale, va bénéficier d’une plus grande marge de manœuvre pour son recrutement estival. En revanche, d’autres secteurs en interne risquent de subir les conséquences de ce départ programmé. Ce n’est pas un hasard si les décideurs au Qatar souhaitaient la prolongation de Lionel Messi. L’Argentin a certes déçu dans les grands rendez-vous sportifs du Paris Saint-Germain. Mais le champion du monde a brillé sur d’autres terrains, des terrains où justement Doha veut briller, celui du marketing et du business.

Le PSG a perdu plus d’1 million de followers sur insta depuis qu’ils ont suspendu Léo Messi 😳



Imaginez ce qui se passera quand il les quittera … pic.twitter.com/0tlSUvU6Fj — 🥷🇹🇳 (@Maddito_) May 5, 2023

L’ancien joueur du FC Barcelone a notamment permis au champion de France en titre de franchir un cap en termes d’image. Lionel Messi a également contribué à l’augmentation des recettes du club en billetterie, marketing et au niveau des sponsors, qui risquent de se montrer moins généreux à l’avenir. A noter que la ville de Paris a, elle aussi, profité de la présence de la Pulga en attirant de nouveaux touristes dans ses boutiques et restaurants depuis deux ans. Et bien évidemment, l’arrivée de Lionel Messi avait fait exploser le nombre d’abonnés aux pages du club sur les réseaux sociaux. Une statistique qui devrait chuter dans les mois à venir puisque déjà la sanction prononcée par le PSG à l'encontre de Lionel Messi a provoqué le départ d'un million de followers sur le compte Instagram du club de la capitale. Et selon certaines sources, les ventes de maillots floqués du nom de Messi seraient déjà en baisse par rapport aux attentes du Paris Saint-Germain.