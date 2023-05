Lionel Messi prolongé, le PSG lui pardonne tout !

Privé du match à Troyes en raison de sa suspension de deux semaines, Lionel Messi a présenté ses excuses au PSG. Alors que tout semblait être terminé entre la Pulga et Paris, Nasser Al-Khelaifi aurait fait une nouvelle offre de prolongation à la star argentine.

Lionel Messi a été bien malgré lui la vedette de ces derniers jours. Pour cela, il a fallu que le septuple Ballon d'Or décide de sécher un entraînement lundi dernier afin de respecter un contrat à 30 millions d'euros d'Arabie Saoudite. L'affaire ayant été éventée, le Paris Saint-Germain a infligé quinze jours de suspension à son joueur, ce qui n'a pas calmé la colère des Ultras. On en était là de cette histoire, et tout semblait donc annoncer le départ de Leo Messi deux ans après avoir signé au PSG en provenance du FC Barcelone. Car si le champion du monde dispose d'une clause lui permettant de prolonger s'il le souhaite, du côté des décideurs parisiens, on paraissait avoir fait le choix de laisser partir Messi. Mais visiblement tout n'est pas si clair.

Ce week-end, plusieurs médias anglo-saxons, dont le très sérieux Sunday Times, affirment que contre toute attente, Nasser Al-Khelaifi a transmis au clan Messi une nouvelle offre de prolongation, et cela, dans des conditions financières très intéressantes. « Le Paris Saint-Germain souhaite conserver Lionel Messi et a présenté au vainqueur de la Coupe du monde les meilleures conditions financières qu'il puisse souhaiter de la part d'un club qui va jouer la Ligue des champions. Le multiple vainqueur du Ballon d'Or n'a pas encore donné sa réponse aux champions de France sur l'offre de prolonger son contrat actuel », indique Duncan Castles, sachant que des proches de Lionel Messi ont assuré cette semaine que ce dernier avait prévenu le PSG qu'il refusait leur ultime offre datant d'il y a plusieurs semaines. Pas de quoi calmer le Qatar visiblement revenu à la charge afin d'avoir gain de cause.

Leo Messi: "I thought we'd have a day off after the game as always. I organized this trip and I couldn't cancel it. I already canceled it before. I apologize to my colleagues and I'm waiting for what the club wants to do with me."



