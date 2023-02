Lionel Messi, ses exigences qui font hurler le PSG !

Dans : PSG.

Lionel Messi n’est pas content de sa situation actuelle au Paris Saint-Germain et il l’a fait savoir aux dirigeants du club de la capitale. Le rendez-vous récent entre son père et les dirigeants n’a clairement pas été aussi anodin que cela.

C’est parti pour durer jusqu’à la fin de la saison, mais l’avenir de Lionel Messi n’est pas aussi linéaire que cela était évoqué au début de l’année 2023. Dans la foulée de la Coupe du monde, il avait été affirmé, jusqu’en Espagne, que la prolongation de contrat de l’Argentin au PSG n’était plus qu’une formalité, et que les deux parties étaient d’accord sur les grandes lignes. Puis, il a été précisé que la durée du contrat ou le montant du salaire sur la dernière année étaient des éléments qui portaient à discussions. Et retardaient donc d’autant sa signature. Désormais, il apparait clair que Lionel Messi ne se décidera pas dans les prochains jours, et attend aussi de savoir ce qu’il adviendra de la fin de saison du PSG avant de donner des indications.

Il faut dire que, ces derniers jours, l’Inter Miami de David Beckham, dans une ville qui plait énormément à la famille Messi, et le FC Barcelone par le biais de son président ou de son entraineur, ont rappelé à tout le monde qu’ils postulaient pour être la prochaine destination de La Pulga. Le temps est donc à la temporisation, mais le PSG n’a plus tellement la cote. La preuve avec ces révélations d’El Confidencial, qui affirme que le dernier rendez-vous entre Jorge Messi et les dirigeants parisiens, a été beaucoup plus sanglant qu’annoncé. Il avait été expliqué qu’il s’agissait d’un entretien classique pour faire le point, que les discussions étaient toujours en cours et que tout le monde s’était quitté bons amis.

Messi veut Neymar avec lui au PSG

C’est probablement le cas mais cela n’a pas empêché le père et représentant de Lionel Messi d’avoir dit le fond de la pensée de son fils sur ce qu’il se passe au PSG. Le média espagnol a annoncé que Jorge Messi avait multiplié les exigences, certaines difficilement compatibles avec une aventure à Paris sur le long terme. Le champion du monde a ainsi demandé que son salaire soit augmenté en raison de son titre acquis au Qatar en décembre dernier, que Neymar reste au Paris SG cet été alors que la menace de le faire partir est de plus présente, et que le club de la capitale s’entoure de joueurs capables de faire progresser l’équipe. Sous-entendu : cela n’a pas été fait la saison dernière avec le recrutement effectuée par Luis Campos.

La perspective d’une élimination contre le Bayern Munich laisse en tout cas croire que le clan Messi n’est pas satisfait de la situation actuelle, que ce soit de la prise de pouvoir de Kylian Mbappé, de la mise à l’écart voulue de Neymar, ou des choix effectués par Luis Campos. Dernière demande et non des moindres, Messi aimerait être ménagé avant et après les trêves internationales, car le titre mondial lui a donné envie de continuer à jouer pour l’Albiceleste plus longtemps que prévu, et il sait qu’il ne pourra pas courir plusieurs lièvres à la fois. Un contrat aux petits oignons qui aurait forcément de quoi faire hurler.

De son côté, le PSG était partant pour prolonger le contrat du septuple Ballon d’Or immédiatement, même s’il avait été question de lui baisser son salaire, comme un effort pour coller au fair-play financier. Un avis pas du tout partagé donc par l’ancien barcelonais, qui ne compte faire aucun cadeau à Nasser Al-Khelaïfi. Le PSG pourrait se dire que Messi fait actuellement tout pour ne pas être prolongé, quitte à être totalement libre de choisir son futur club en fin de saison. Car demander une hausse de salaire, même avec un titre de champion du monde acquis en cours de saison, risque d’être difficile à avaler pour la direction parisienne, sachant que Lionel Messi aura 36 ans au mois de juin.