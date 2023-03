Lionel Messi out, les supporters font plier le Qatar

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les prestations de Lionel Messi sous le maillot du PSG, depuis qu'il est revenu du Mondial, sont indignes du joueur légendaire qu'est le septuple Ballon d'Or. Désormais, les dirigeants parisiens se posent la question d'une prolongation de contrat pour celui qui a fait exploser les recettes commerciales de Paris.

La fin de saison risque d’être longue pour le Paris Saint-Germain, même si le leader de la Ligue 1 a tout intérêt à rapidement retrouver ses esprits, car l’OM et Lens sont clairement lancés à ses trousses et ne lâcheront rien dans la quête du titre de Champion de France. En plus de ses soucis sportifs, le PSG doit également gérer un dossier très complexe à savoir la prolongation ou non du contrat de Lionel Messi. Jusqu’à récemment, tout semblait clair pour Nasser Al-Khelaifi, le président qatari du club de la capitale voulant clairement conserver le septuple Ballon d’Or dans son vestiaire, comme il l’a plusieurs fait savoir jusqu’à un passé récent. Mais les performances sportives de champion du monde argentin commencent à susciter des doutes, d’autant que les supporters parisiens sont nombreux à s’étonner de ce désir de conserver Lionel Messi.

Lionel Messi donne mal au crâne à Paris

Oui, Leo Messi a permis au Paris Saint-Germain d’entrer dans une nouvelle dimension sur le plan marketing, la marque PSG étant devenue l’une des plus grandes de la planète, mais sur le plan des résultats, la Pulga n’apporte rien à son équipe et cela se voit. En dehors de quelques belles passes, le natif de Rosario déçoit énormément, et le fait que Christophe Galtier le titularise match après match agace de plus en plus dans les tribunes du Parc des Princes.

Même si contrairement aux rumeurs, Lionel Messi n’a pas été sifflé contre Rennes, cela n’a pas empêché ce dernier de quitter le terrain sans même aller saluer les virages et dans la tribune présidentielle on a bien vu cette séquence. Alors, chez les dirigeants, on pourrait finalement faire volte-face brutalement selon les confidences de José Barroso.

On jouait tellement bien en début de saison avec Neymar et Messi.. 🌟 pic.twitter.com/paxX27iIqj — Messi France 🇦🇷 (@MessiFrance_) March 19, 2023

Le journaliste du quotidien sportif dévoile ce lundi que désormais il y a un vrai doute sur l’intérêt de prolonger le contrat de Lionel Messi. « Côté PSG aussi, et c'est nouveau, tout n'est plus aussi clair sur ce dossier. Au club, d'une part on réfléchit à l'évolution à donner au projet sportif, d'autre part on a entendu que la perspective de conserver la star de 36 ans est très loin de faire l'unanimité parmi les supporters. Ça ne veut pas dire que les arguments favorables à une prolongation ne prévaudront pas in fine. Mais c'est un élément à prendre en compte dans une équation complexe sur laquelle tout le monde continue de plancher », explique José Barroso. Une information qui répond à certains commentaires de moins en moins élogieux sur Lionel Messi.

Le PSG sans Messi, c'est la solution ?

En direct sur Canal+, Habib Beye a envoyé un missile sur le champion du monde : « Il faut absolument que Lionel Messi se décide à être un vrai joueur du Paris Saint-Germain et à ne plus être dans cette logique de son amour passé avec le Barça. » De son côté, Daniel Riolo n'avait pas eu besoin d'attendre la défaite du PSG contre Rennes pour dire sa façon de penser « Il se dit que prolonger Messi est une priorité à Doha. Si ça se confirme alors il n’y a plus rien : de espérer du PSG… ». L'Emir du Qatar et son représentant à la tête du Paris Saint-Germain pourraient finalement donner raison à tout le monde, sauf aux fans transis de Leo Messi qui ne révent désormais plus que d'un retour de ce dernier au FC Barcelone.