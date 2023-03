PSG : Le Barça envoie ses joueurs chercher Messi

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Leo Messi sera en fin de contrat en juin prochain avec le PSG. A l'heure actuelle, un départ parait plus probable qu'autre chose. Le Barça y croit et fait le forcing.

Le PSG devra faire des choix forts dans les prochaines semaines. Les champions de France vont en effet se pencher sur leur mercato et la nature de leur futur projet. Car les éliminations précoces en Ligue des champions inquiètent, tout comme la construction de l'effectif francilien. Parmi les joueurs dont l'avenir va poser question, il y a Leo Messi. Le septuple Ballon d'Or sera en fin de contrat en juin prochain et ne sait toujours pas de quoi son futur sera fait. S'il ne parvenait pas à trouver un accord pour prolonger à Paris, Leo Messi ne manquerait pas de propositions. En effet, l'Argentin est courtisé par l'Inter Miami, l'Arabie saoudite mais aussi par le FC Barcelone. Les Catalans feraient d'ailleurs tout leur possible en coulisses pour faire revenir Leo Messi. Publiquement, la mission séduction est d'ailleurs lancée. Ce n'est pas Ronald Araujo qui dira le contraire...

Le Barça ne lâche pas son rêve

Quelques sifflets à l’annonce de la composition d’équipe pour Lionel Messi #PSGSRFC pic.twitter.com/poCbsT0Aef — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) March 19, 2023

Dans des propos rapportés par Infobae, le défenseur uruguayen n'a pas manqué de dire tout le bien qu'il pensait de Messi, rêvant de rejouer avec lui. « J'aimerais bien qu'il revienne. C'est le meilleur joueur du monde et c'est chez lui. Son retour nous aiderait beaucoup pour essayer de gagner une autre Ligue des champions. Espérons qu'il y ait des chances de l'avoir à nouveau. Nous le voulons tous à nos côtés. Nous avons une très belle amitié. Quand je suis arrivé dans l'équipe première, il était toujours avec Lucho (Luis Suarez) et ils m'ont invité à boire du maté avec eux. Ils m'ont très bien reçu. Et quand Lucho est allé à l'Atletico de Madrid, j'ai pris sa place et je me suis toujours assis à côté de Leo. C'est une personne spectaculaire. Tout le monde sait quel genre de footballeur il est, mais en tant que personne, il est aussi incroyable. C'est un gagnant et il le montre sur et en dehors du terrain. L'histoire démontre constamment tout ce qu'il a gagné. Nous serions ravis de le faire jouer à nouveau avec nous », a notamment indiqué Araujo, qui espère donc que ses dirigeants feront le nécessaire pour faire revenir Leo Messi. Les prochaines semaines nous en diront plus sur le futur de l'Argentin, qui souhaite toujours évoluer au plus haut niveau au sein d'un projet ambitieux.