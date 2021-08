Lionel Messi met Cristiano Ronaldo KO, la preuve est là !

Dans : PSG.

La rivalité sportive entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo a toujours été intense. Mais en 2021, le football est aussi une affaire de réseaux sociaux. Et la Pulga vient de mettre KO CR7.

Depuis que le Paris Saint-Germain a officialisé la signature de Lionel Messi les comptes du club de la capitale sur les réseaux sociaux voient apparaître des centaines de milliers de nouveaux followers. Et tout cela est évidemment un effet direct de la venue de la Pulga, lequel est lui aussi un cador des réseaux sociaux. Tout cela s’inscrit dans une politique marketing qui fait évidemment partie du football moderne. Alors, quand on dit Lionel Messi, on ne peut évidemment pas oublier son vieux rival Cristiano Ronaldo, lequel accorde une importance énorme à Twitter, Instagram et autres moyens moderne de communication. Au point même que CR7 gagner quasiment autant d’argent via ce biais que par le football.

A new 💎 in Paris !



PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/2JpYSRtpCy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

Cependant, la star portugaise ne doit surtout pas regarder le message sur Twitter du Paris Saint-Germain, lorsque le club de la capitale a annoncé la signature officielle de Lionel Messi mardi soir peu avant 23 heures. « Un nouveau diamant à Paris » et une vidéo illustraient cet événement auquel personne ne pouvait croire une semaine auparavant. Moins de 24 heures plus tard, ce message avait été liké 784.000 fois, et relayé à 245.000 reprises, l’annonce engendra 16.000 commentaires.

Qui est le plus grand de l'histoire ?



RT Messi

Fav Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/xSwt1qrm7P — Don Benitooo 🇮🇹 (@BenitoDiNatale) August 10, 2021

Si l’on revient trois ans en arrière, lorsque la Juventus avait annoncé la signature de Cristiano Ronaldo en provenance du Real Madrid, ce qui avait également été une surprise, les chiffres sont également énormes, mais nettement moins faramineux. En effet, le message du club italien avait eu 139.000 likes, 83.600 retweets et généré 3417 commentaires. Une victoire par KO de Lionel Messi qui fait évidemment la joie de ses supporters, lesquels ne ratent jamais une occasion de se défier à distance avec les fans de Cristiano Ronaldo. Sur ce combat des transferts, Lionel Messi s'impose sans problème, rendez-vous en fin d'année avec la lutte pour le Ballon d'Or !