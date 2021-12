Lionel Messi malheureux au PSG, il déprime !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

A chaque match du Paris SG, Lionel Messi semble trainer son spleen.

La rencontre contre Nice qui a suivi sa remise du Ballon d’Or aurait pu servir de déclencheur, mais l’Argentin a traversé le match de manière transparente. Ce fut le même cas contre Lens, où il a été dépassé par le rythme mis par les Lensois, perdant même le ballon qui a débouché sur le but des Sang et Or. Un coup de génie est toujours possible, et il l’a montré avec ses passes décisives ou quelques actions qui auraient mérité une meilleure finition, mais l’ancien barcelonais a beaucoup de mal à faire se soulever les foules. Ses rushs frénétiques au coeur des défenses n’existent plus, et son aide défensive est inexistante. Un manque de mobilité qui frappe José-Karl Pierre Fanfan, l’ancien défenseur du PSG désormais consultant sur Canal+. Dans le Late Football Club, l’ex-défenseur voit un Lionel Messi fantomatique avoir clairement un énorme problème d’intégration au PSG. Il ne peut en être autrement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

« Il a toujours marché, même à Barcelone. Pendant qu’il marchait, il étudiait aussi le jeu des adverses, mais quand il avait le ballon, il se passait toujours quelque chose. Il accélérait. Mais aujourd’hui, par match, c’est 4 gros efforts par match. 4 !!? Mais c’est pas possible. Là ce n’est plus un problème physique. C’est mental, c’est un joueur qui n’est pas bien, malheureux, qui n’a pas envie de s’investir. S’il n’est pas capable de faire plus que 4 sprints dans un match, il est comme Ramos, il est à l’infirmerie. Le souci, il est donc ailleurs. Il n’arrive pas à s’épanouir, il est pas bien dans cet effectif, le souci ne peut pas être que physique », a souligné Pierre-Fanfan, pour qui l’Argentin traverse de manière totalement absente sa première saison au PSG. Et pour le moment, le déclic est encore très loin, à en croire les dernières prestations de la superstar du Paris SG.