Lionel Messi, l'Emir du Qatar est très déçu

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pendant que Lionel Messi se prépare à affronter le Brésil à quelques milliers de kilomètres de Paris, les dirigeants du PSG grognent. Jusqu'en haut lieu.

Entré en jeu face à l’Uruguay, le meneur de jeu argentin va indéniablement être aligné d’entrée de jeu contre le Brésil, son sélectionneur Lionel Scaloni l’ayant confirmé en préambule du choc dans la nuit de mardi à mercredi. Et comme d’habitude, le sextuple Ballon d’Or a de grandes chances de disputer les 90 minutes, et d’être décisif. Depuis qu’il a signé au PSG, il l’a été sur quasiment tous les matchs de l’Argentine. Et on ne peut pas en dire de même sur ses rencontres disputées sous le maillot parisien. Le malaise est de plus en plus palpable, et il revient souvent avec force, malgré les buts importants marqués par Lionel Messi en Ligue des Champions sous le maillot du PSG.

Meilleur avec l'Argentine qu'avec le PSG

Le problème serait en effet double. Ce lundi, El Espanol rappelait qu’après 100 jours de présence, Lionel Messi ne trouvait pas forcément son rythme et sa place au PSG, mais aussi que sa famille, habituée depuis toujours à vivre à Barcelone, avait du mal à digérer le changement de vie et préparait déjà un retour en Catalogne. Avec toutefois la date en grande inconnue. De quoi confirmer que les débuts de Messi avec le maillot du Paris SG sur les épaules sont en tout cas compliqués, et que l’attaque de folie annoncée avec Mbappé et Neymar ne fait pas encore des étincelles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Mais l’autre partie du problème viendrait aussi du rendement de Messi lui-même et de sa faible implication à s’améliorer avec le PSG. Ainsi, le fait qu’il ait donné sa priorité à la sélection argentine n’est pas contestable, et est même obligatoire selon le règlement FIFA. Mais du côté de Nasser Al-Khelaïfi, et surtout en très haut lieu de l’Emir du Qatar, voir un Lionel Messi à ce niveau commence à agacer. Selon Mundo Deportivo, l’Emir ne comprend pas pourquoi Lionel Messi ne marque pas plus de buts en Ligue 1, et ne fait pas plus de différence que cela, et trouve étonnant que l’Argentin ne retrouve pas sa meilleure forme plus rapidement. Des interrogations qui démontrent que le PSG, qui craint de voir partir Kylian Mbappé pour le Real Madrid dans six mois, n’a pas envie de rester avec un Neymar irrégulier et un Messi fatigué la saison prochaine.