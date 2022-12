Lionel Messi jusqu'en 2025, le PSG gagne par KO

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’avenir de Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain, sera l’un des thèmes principaux du début d’année 2023 au PSG.

Vainqueur de la Coupe du monde avec l’Argentine ce week-end, Lionel Messi est toujours au stade des festivités tandis que Kylian Mbappé a repris l’entraînement ce mercredi au PSG à la surprise générale. La reprise sera adaptée et à la carte pour Lionel Messi, que l’on risque de ne pas revoir avant mi-janvier. Dès son retour, La Pulga devra en revanche s’asseoir à la table des négociations avec Nasser Al-Khelaïfi au sujet de son avenir. Et pour cause, Messi est en fin de contrat en juin 2023 et pour l’heure, rien n’a été décidé au sujet de sa prolongation ou non au Paris Saint-Germain. Le capitaine de l’Argentine a toujours dit qu’il se concentrait à 100 % sur la Coupe du monde et qu’il déciderait de son avenir après la compétition au Qatar.

Messi a 90 % de chances de prolonger au PSG

Maintenant que ce Mondial appartient au passé, il est temps pour Messi et le PSG de négocier. Et selon le Mundo Deportivo, Nasser Al-Khelaïfi a la ferme intention de tuer le suspense au plus vite dans ce dossier. En effet, le média espagnol croit savoir que la tendance est plus que jamais à une prolongation de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, un scénario qui a 90 % de chances de voir le jour dans le courant du mois de janvier. En effet, le capitaine de l’Argentine n’a pas l’intention de rejoindre dès maintenant un championnat exotique. Malgré les avances de David Beckham, le patron de l’Inter Miami aux Etats-Unis, Lionel Messi souhaite toujours évoluer en Europe et disputer chaque année la Ligue des Champions.

Le PSG lui offre cette possibilité, tout en le payant très cher. A priori, il n’y a donc aucune raison de voir Messi quitter le club selon le Mundo Deportivo, d’autant que le journal espagnol rappelle que le milieu offensif de 35 ans est heureux à Paris, après une adaptation compliquée lors de la première année. Le journal catalan évoque en revanche l’intérêt du FC Barcelone, qui est bien réel mais qui a très peu de chances de se concrétiser. En effet, l’actuel leader du championnat d’Espagne n’a pas les moyens pour payer le salaire colossal de Lionel Messi et à priori, ce ne sera pas davantage le cas l’été prochain. On semble donc se diriger tout droit vers une prolongation de la star argentine au PSG, même si tout devra être réglé au retour de vacances de cette dernière dans le courant du mois de janvier.