Lionel Messi et le PSG, le Qatar ne croit pas au coup tordu

La venue de Lionel Messi traîne un peu en longueur, puisque la star argentine est toujours à Barcelone en attendant un accord complet entre ses représentants et les dirigeants du Paris Saint-Germain. Mais le PSG n'a pas le moindre doute concernant la signature avec la Pulga.

Pour la deuxième journée consécutives, des supporters du Paris Saint-Gemain et des journalistes ont patienté à l’aéroport du Bourget et au Parc des Princes où tout semblait être mis en place pour préparer la venue de Lionel Messi. Mais, ce lundi, au moment où l’excitation devenait grande chez les fans du PSG, le sextuple Ballon d’Or était tranquillement au bord de sa piscine dans sa villa barcelonaise. Face à des rumeurs propagées par différents journalistes et insiders, tout le monde commence à voir flou dans ce dossier. Pourtant, au sein de la direction du club de la capitale, on ne craint pas un coup tordu dans la signature de Lionel Messi, l’Emir du Qatar, qui suit le dossier de très près, étant conscient que ce genre de contrat avec la plus grande star du football mondial demande une attention énorme.

Il n’y a aucun revirement de situation dans le dossier. Tout avance comme prévu. C’est normal que ça prenne du temps dans ce type de contrat. Aujourd’hui, Lionel Messi a un accord de principe pour venir au #PSG. Il ne reste que des détails et l’écriture des contrats. https://t.co/DIeIlbKInY — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 9, 2021

Selon RMC et Le Parisien, le Paris Saint-Germain attend que tout soit validé et que les avocats de Lionel Messi et ceux de du club rédigent le contrat que la Pulga signera ensuite. On évoque notamment des discussions serrées sur les clauses liées au droit à l'image ou au contrat personnel entre Adidas et Messi pour expliquer ce décalage dans le temps. C’est uniquement quand l’accord sera validé à 100 que Leo Messi viendra à Paris pour passer sa visite médicale. D’ici là, et même si c’est peut-être une question de quelque heures, le joueur argentin restera au calme avec sa famille et ses proches chez lui en Catalogne. Car Messi l'a déjà constaté, c'est un ouragan qui l'attend en France.