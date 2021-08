Lionel Messi et L'Equipe, la polémique éclate sur la Toile !

Dans : PSG.

Dans son édition de lundi, le quotidien sportif L'Equipe a prévu un poster grandeur nature de Lionel Messi, et demande à ses lecteurs de se prendre en photo à côté de la photo de la star argentine du Paris Saint-Germain. Et les réactions pleuvent.

Il y a quelques années, le journal L’Equipe avait publié un poster de Teddy Riner, et cela à la taille réelle du mythique judoka français, lequel culmine à 2m04. Cela avait pour but de montrer la carrure de la star tricolore. Mais cette fois, ce n’est pas d’un champion français dont le quotidien sportif va publier un poster, mais de Lionel Messi, le sextuple Ballon d’Or qui a signé cette semaine au Paris Saint-Germain. Ce lundi, ceux qui achèteront L’Equipe pourront donc découvrir cette photo et le média invite ses lecteurs à diffuser via les réseaux sociaux une photo d’eux prise à côté de celle de Leo Messi.

« Lundi, posez avec Messi »



🏆6 #ballondor



⚽️4 Ligue des champions



💪Un champion XXL



Rendez-vous lundi en kiosque pour retrouver un poster taille réelle de Lionel Messi !



📸Partagez votre photo avec #MessiDansMonEQUIPE pic.twitter.com/znELifIvP8 — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 14, 2021

Si l’initiative est originale, c’est peu dire qu’elle ne fait pas l’unanimité chez ceux qui suivent L’Equipe. Car cette idée d’un poster de Lionel Messi intervient quelques jours après la polémique engendrée par Omar da Fonseca, lequel s’était mis quelques journalistes à dos dont Vincent Duluc et Sébastien Tarrago, pour avoir lancé des chants à la fin de la présentation de la Pulga. Une initiative du consultant argentin de BeInSports considérée comme indigne lors d’une conférence de presse, ce qui avait déjà fait couler de l’encre, la passion de l’ancien joueur du PSG étant louée par pas mal de monde.

En réponse à cette annonce de L’Equipe, les messages ont été d’une virulence extrême. « Ça se place où sur l'échelle du journalisme ça M. @vincentduluc ? C'est juste pour savoir, j'ai du mal à évaluer quelle opinion pourraient en avoir les journalistes du monde entier », « et bientôt, pour un nouvel abonnement, gagnez le grille-pain Messi !!! Quel malaise quand même... », « Comme dirait une personne de votre journal au sujet de l'intervention d'Omar, ce n'est pas le bon endroit pour offrir un poster. Ok podium, Pif Gadget seraient plus adaptés », « Mardi : son calebard de bain offert en kiosque pour reproduire la mythique scène de la veille de son arrivée »,« Vu la polémique concernant les "Messi, Messi ..." de @Omar_daFonseca, je suis curieux de connaître les avis de @vincentduluc et @starragolequipe sur le rôle de l'Equipe et ce poster. Sans polémiques, et sans insultes, même si on est sur Twitter, soyons courtois », « Enfin #Tarrago passe son temps à dénigrer @PSG_inside mais son journal fait un poster taille réelle de #Messi et sa « Une » sur son arrivée au détriment des #hanballeuses. Un peu faux derche tout ça. On critique le foot business mais on s’empresse de faire du blé quand c possible ». Des dizaines de commentaires, dont certains nettement plus injurieux, sont tombés suite à cette annonce du média sportif accusé d'avoir tiré sur la corde Lionel Messi jusqu'à l'extrême et surtout d'avoir dit une chose concernant Omar da Fonseca et d'en faire une autre dans la réalité.