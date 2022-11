Lionel Messi a une clause suicidaire pour le PSG

Dans : PSG.

Lionel Messi est en grande forme avec le PSG à quelques semaines de la Coupe du monde au Qatar.

A l’instar de Neymar, Lionel Messi fait de la Coupe du monde sa priorité en cette fin de saison et l’international argentin a mis les bouchées doubles pour arriver au Qatar en grande forme. En attendant le Mondial, c’est le Paris Saint-Germain qui profite de la forme resplendissante de Lionel Messi, auteur de 12 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Systématiquement titularisé par Christophe Galtier, l’ex-capitaine du FC Barcelone ne s’économise pas malgré la grande échéance qui l’attend… tout du moins, pas pour l’instant. Car les choses pourraient changer dans les semaines à venir selon le média argentin TN, qui croit savoir qu’une clause « pro-Argentine » dans le contrat de Lionel Messi au PSG risque de faire grincer beaucoup de dents dans la capitale française.

Messi donne sa priorité à l'Argentine

Le média argentin révèle dans son édition du jour que Lionel Messi a une clause spéciale dans son contrat avec le Paris Saint-Germain et qui concerne spécifiquement la Coupe du monde au Qatar. Cette clause stipulerait que l’Argentine est la priorité absolue de Lionel Messi et que par conséquence, La Pulga peut être libérée de ses devoirs avec le PSG en faveur de la sélection, que ce soit pour un stage avec l’Argentine ou un match amical par exemple. Très concrètement, l’attaquant du PSG souhaite profiter de cette clause pour filer au Qatar dès le 7 novembre, soit le lendemain du match de Ligue 1 face à Lorient. S’il exécute son plan comme il le souhaite, Lionel Messi va donc manquer le match entre le Paris Saint-Germain et l’AJ Auxerre le 13 novembre, une hypothèse déjà évoquée ces derniers jours sans qu’elle n’ait été confirmée par le PSG. Reste maintenant à voir comment Paris gérera ce dossier épineux alors que Lionel Messi n’a aucunement l’intention de risquer une blessure dans un match à faible enjeu de Ligue 1 en vue de la Coupe du monde.